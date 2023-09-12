Умер популярный украинский музыкант

Еще несколько дней назад с артистом все было хорошо, а сегодня сообщили о его смерти.

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Ушел из Жизни Владимир Ефимов, Коллаж Главред, фото Facebook/

Oksana Dovzenko

Сегодня, 12 сентября, стало известно о том, что в Украине скончался известный музыкант, автор и исполнитель - Владимир Ефимов.

Об этом на своей странице в Facebook сообищила его жена Оксана Довженко.

"Сегодня умер мой самый любимый и родной человек. Умер мой муж Владимир Ефимов", - написала она.

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Самый известный хит, который написал Ефимов и который, наверное, знает каждый украинец, - это "Смажений кабанчик, курка з майонезом".

Что случилось с музыкантом - неизвестно. Его жена не раскрыла подробности случившегося. В комментариях к посту, подписчики шокированы новостью.

"Что случилось, мы же разговаривали 4 дня назад и все было нормально?", Как так? Почему?... Оксаночка, мои соболезнования", - пишут они.

Напомним, ранее стало известно, что в Британии умер комик и пародист Майк Ярвуд. Имя Ярвуда стало нарицательным в 1960-х и 1970-х годах благодаря его пародиями на таких политиков, как премьер-министр Гарольд Уилсон и других знаменитостей.

Также умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент. Актер, вопреки многочисленным врожденным заболеваниям, которые в итоге и отняли у него жизнь, построил крайне успешную карьеру.

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