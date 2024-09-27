В России скончался советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист террористической РФ Роман Мадянов. Актер, который поддерживал войну и нападение Путина на мирную Украину, умер на 63-м году жизни от рака легких.
О его кончине сообщила другая путинистка, российская телеведущая Екатерина Стриженова, а также ряд Telegram-каналов.
Артист, известный среди прочего по роли полковника Виктора Колобкова в сериале "Солдаты" и мэра в фильме "Левиафан", скончался в своем доме в деревне Бояркино Московской области (по другой из версий, это произошло в квартире артиста в московском районе Новогиреево).
Тело знаменитости нашли его родственники в районе 11 утра.
По данным Telegram-канала Shot, последние несколько недель родные Мадянова готовились его смерти. В 2020 году артисту диагностировали рак. Прошлой весной болезнь начала прогрессировать, медики назначили знаменитости паллиативное лечение — подход, направленные на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и членов их семей.
Роман Мадянов был фигурантом базы сайта "Миротворец". Актер-путинист незаконно пересекал границу Украины, когда посетил оккупированный Россией Крым. Также он снимался в пропагандистских картинах, таких как "Крымская сакура" и "Солдаты", где высмеивали Украину, а украинцев изображали бестолковыми.
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В Турции скончался популярный певец 90-х Метин Аролат. Он потерял сознание во время выступления в одном из отелей Стамбула. Аролата, которого доставили в больницу на машине скорой помощи, спасти, несмотря на все вмешательства, не удалось.
Напомним, 20 сентября, стало известно о смерти актера "Лиги смеха" Юрия Рябченко, который играл в команде "Николь Кидман".
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