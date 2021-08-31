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Умер новорожденный племянник Шэрон Стоун

31 августа 2021, 12:48

Американская актриса сообщила о трагедии в семье.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Getty Images

У звезды Голливуда Шэрон Стоун умер новорожденный племянник, которому не было еще года. Как рассказала актриса, у него отказали все органы.

Печальную новость актриса сообщила в Instagram. Умер сын ее брата Патрика 11-месячный племянник Ривер Стоун.

"Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 г. - 30 августа 2021 г.", - написала она и опубликовала душещипательное видео с мальчиком

Ролик сопровождает песня Эрика Клэптона – Tears in Heaven (Слезы в небесах). Звезда сейчас находится в трауре.

63-летняя актриса рассказала фанатам на прошлой неделе, что Ривер Стоун тяжело болен, и семья надеется на чудо.

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Как пишет USA Today, а прошлой неделе Стоун попросил фанатов помолиться за Ривера.

Она написала: "Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был найден в своей кроватке с полным отказом органа. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо".

Ривер - сын младшего брата Стоуна, Патрика Стоуна, и его жены Таши, которые перед смертью предоставили обновленную информацию о состоянии его здоровья на Facebook .

"Это самая трудная вещь, которую мне когда-либо приходилось публиковать, но я прошу всех и вся, кто молится, пожалуйста, молитесь за Ривер. Ему не очень хорошо. Сейчас он в коме, а я умираю", - написала Таша 26 августа.

В августе прошлого года Стоун сообщила, что ее бабушка и крестная умерли из-за коронавируса. Она сказала, что ее сестра Келли и шурин Брюс в то время были госпитализированы и "боролись за свою жизнь", но позже они выздоровели.

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