Умер легендарный французский певец-шансонье

Французский певец Паскаль Данель, успешный исполнителей группы Les Neiges du Kilimanjaro 1960-х годов, умер в возрасте 80 лет.
Об этом по данным издания Le Monde, об этом сообщило его окружение в четверг, 25 июля, агентству Франс-Пресс (AFP). "Он умер прошлой ночью в больнице", — сообщил его агент Кристиан Жауме.
Его сын Жан-Пьер Данель также подтвердил его смерть: "Он перенес операцию и перенес сердечный приступ. Певец, родившийся в 1944 году, начал выступать как гитарист и певец в рок-группе. Автор песен, он создал в 1966 году первый хит La plage aux Romantés, который имел успех в Европе, а также в Бразилии, Канаде и Японии.
В конце 1966 года был выпущен альбом "Снеги Килиманджаро", его самый большой успех, записанный на шести языках и проданный тиражом более 25 миллионов копий.
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Напомним, ранее американская актриса Тори Стеллинг рассказала о последнем диалоге с покойной актрисой и звездой Шеннон Доэрти. Бывшая звезда реалити-шоу подробно рассказала о своем "последнем разговоре" в одном из эпизодов подкаста "90210MG".
Американский актер Боб Ньюхарт, сатирический комик, чьи сериалы "Шоу Боба Ньюхарта" и "Ньюхарт" пользовались огромным успехом на протяжении 1970-х и 80-х годов, умер в четверг в Лос-Анджелесе. Ему было 94.
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