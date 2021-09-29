Умер единственный сын Сергея Параджанова

Сурен Параджанов скончался на 63-м году жизни/ Фото facebook.com/yuri.mechitov

В Киеве умер Сурен Параджанов – единственный сын украино-армянского режиссера Сергея Параджанова. Ему было 62 года.

О его смерти сообщил в Facebook друг режиссера, фотограф Юрий Мечитов.

"Печальная весть пришла из Киева – на 63-м году жизни умер сын Сергея Параджанова Сурен", – написал он.

Мечитов опубликовал фото Сергея и Сурена Параджановых.

Сергей Параджанов с сыном Суреном / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергей и Сурен Параджановы / facebook.com/yuri.mechitov

Справка. Сурен Параджанов родился 11 октября 1958 года в столице Украины Киеве. Он окончил архитектурный институт и три года работал по своей специальности. Затем занялся бизнесом.

Реклама

Жил в Киеве с матерью Светланой Щербатюк-Параджановой, она умерла летом прошлого года на 82-м году жизни.

Сурен Параджанов / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергей Параджанов - украинский и армянский кинорежиссер. Международное признание пришло к нему после съемки культовых фильмов Тени забытых предков (1965) и Цвет граната(1968), благодаря которым режиссёр считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа".

Сергей Параджанов / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергей Параджанов / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергей Параджанов скончался от рака легких 20 июля 1990 года на 67-м году жизни в Ереване (Армения).

В 1990 году получил звание народного артиста УССР (посмертно), а в 1991 году - Государственную премию Украины им. Т. Шевченко (посмертно).

Как сообщал Главред, 6 сентября во Франции умер Жан-Поль Бельмондо.

9 сентября в Париже состоялась церемония прощания с легендарным актером, который умер на 88-м году жизни,