Умер Чарли Уоттс - барабанщик британской группы The Rolling Stones

80-летний барабанщик The Rolling Stones умер в больнице.
В Лондоне 24 августа умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones, которая накануне начала тур по США.
О смерти Чарли Уоттса сообщила пресс-служба группы через Instagram. Он умер в окружении семьи в больнице после операции на 81-м году жизни.
"Мы с огромным сожалением сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он умер в лондонской больнице в окружении своей семьи", — говориться в сообщении.
Чарли Уоттс должен был пропустить предстоящий тур группы The Rolling Stones в США, потому что 80-летний барабанщик внезапно попал в больницу. Ветерана рок-сцены госпитализировали после планового осмотра и сделали ему экстренную операцию.
В 2004 году Уоттс лечился от рака горла.
Как пишет AP, музыкант мирно умер в лондонской больнице, в окружении своей семьи.
"Чарли был выдающимся человеком, отцом и дедушкой, а также как участник The Rolling Stones одним из лучших барабанщиков своего поколения", ㅡ сказал его представитель Бернард Доэрти.
Чарли Уоттс - краткая биография
Чарли Уоттс учился на графического дизайнера, но в итоге увлекся музыкой.. Впервые он начал выступать на сцене, исполняя ритм-энд-блюз в одном из лондонских клубов в глубокой юности.
В 1963 году он впервые присоединился к The Rolling Stones в качестве барабанщика, а позже вспомнил старые навыки и разработал для группы дизайн обложек некоторых альбомов.
Кроме The Rolling Stones Уоттс гастролировал и с собственной группой the Charlie Watts Quintet.
В 2006 году Чарли Уоттс был отмечен в Зале Славы журнала Modern Drummer. А издание Vanity Fair включило его в Зал славы людей, лучше одеваются (International Best Dressed List Hall of Fame).
В 2016 г. Уоттс занимал 12 место в списке 100 лучших барабанщиков всех времен по версии журнала Rolling Stone, а по версии журнала Classic Rock он занимал 10 место.
Почти что до смерти в 2021 году Чарли Уоттс продолжал выступать с группой.