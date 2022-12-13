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Умер Анжело Бадаламенти - автор музыки к "Твин Пиксу"

13 декабря 2022, 08:32
Композитор умер естественной смертью в возрасте 85 лет.
Умер Анжело Бадаламенти - автор музыки к 'Твин Пиксу'
Анджело Бадаламенти. Скриншот YouTube

Анджело Бадаламенти, известный композитор, создававший запоминающуюся музыку для таких проектов Дэвида Линча, как "Синий бархат", "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв", скончался в возрасте 85 лет.

По информации The Guardian, Бадаламенти умер в воскресенье естественной смертью в окружении семьи в своем доме в Нью-Джерси, сообщила голливудскому репортеру его племянница.

Линч и Бадаламенти стали близкими друзьями и соавторами, работая вместе над фильмами "Синий бархат", "Твин Пикс", "Дикие сердцем", "Твин Пикс: Огонь, иди со мной", "Шоссе в никуда", "Прямая история" и "Малхолланд Драйв". Бадаламенти также появился на экране в роли любителя кофе гангстера Луиджи Кастильяна в "Малхолланд Драйв" и играл на пианино с Изабеллой Росселлини в "Синем бархате".

Музыкант с классическим образованием также работал с Ниной Симон, Дэвидом Боуи, Полом Маккартни, Ширли Бэсси, Марианной Фейтфулл, Лайзой Миннелли, Pet Shop Boys и LL Cool J на протяжении своей разнообразной карьеры и сочинял темы, включая Inside the Actors Studio и тема факела Олимпийских игр 1992 года.

Напомним, ранее известная американская актриса, певица и модель Джорджия Холт 10 декабря скончалась в возрасте 96 лет. Трагическую новость на своей странице в Twitter озвучила ее легендарная дочь – певица Шер.

Причину смерти исполнительница не назвала, но ранее она много раз говорила о проблемах матери со здоровьем. В сентябре нынешнего года Холт госпитализировали в больницу с пневмонией. После этого Шер поблагодарила фолловеров за молитвы и заверила, что ее мать почувствовала себя гораздо лучше.

Джорджия Холт начала петь на радио Оклахома-Сити с самого детства (когда ей было шесть лет). А уже через четыре года прославилась на все США, когда спела дуэтом с Бобом Уиллсом (лидером группы Bob Wills and the Texas Playboys). Она также выигрывала конкурсы красоты и талантов. У звезды было несколько эпизодических ролей в кино и телевидении в 1950-х годах.

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