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Умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит

Анна Подгорная
22 января 2024, 01:27
Близкие одесского артиста уже озвучили причину его внезапной смерти.
Умер Евгений Хаит
Умер Евгений Хаит / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/evgeniy_hait

Утром 21 января в Одессе умер Евгений Хаит - писатель-сатирик, поэт, актер, художественный руководитель "Джентльмен-шоу", сценарист проекта "Голые и смешные", бывший участник КВН. Ему было 58 лет.

Артист умер от остановки сердца. Смерть наступила внезапно и шокировала всех, кто знал Евгения.

Про кончину Хаита и о том, когда состоится прощание, его близкие сообщили на его странице в Instagram: "Сегодня не стало Жени. Молниеносно. Непостижимо. Бесконечно больно. Все, кто был хоть немного знаком с Женей, знают, что он очень тонкий, чуткий, заботливый, добрый - к своим. Был. Он бесконечно любил жизнь. Был невероятно талантлив, весел, светел, изобретателен, нежен, непокорен, своенравен… Это не все. Но больше, чем все это - он был умен. Мудр. Он всегда видел, чувствовал и знал больше других. Женя был необыкновенный. Кажется, это лучшее слово. Необыкновенный. Помним. Любим. Скорбим. Прощание состоится в фойе Одесской Киностудии - во вторник, 23 января, с 12:00 до 14:00. Французский бульвар, 33".

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Свое сочувствие семье Евгения Хаита уже выразил Олег Филимонов - комик, близкий друг и бывший коллега знаменитости. "Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель сатирик, драматург, поэт , блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался. И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло. Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе на инстаграме. ... Женька , дружище, без тебя так пусто и плохо! Покойся с миром!" - написал артист и уточнил, что похорон состоится на Таировском кладбище.

Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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