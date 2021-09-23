Ума Турман рассказала о своем "самом темном секрете"

Ума Турман / Reuters

Звезда Убить Билла, голливудская актриса Актриса Ума Турман публично рассказала о том, как в юности пережила аборт.

В колонке для издания Washington Post 51-летняя знаменитость написала, что в 15 лет она начала свою актерскую карьеру и жила вдали от семьи. Тогда у девушки были отношения с мужчиной, который был намного старше нее.

"Я жила с одним чемоданом в Европе, вдали от своей семьи, и собиралась начать работать. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать. Я хотела оставить ребенка, но как? Я позвонила домой. Моя мама тяжело болела в больнице. Мой отец подошел к ее кровати, чтобы обсудить мои варианты. Мы никогда раньше не говорили о сексе, это было впервые и это было ужасно для всех нас", — поделилась знаменитость.

Родители поинтересовались у Умы, какие у нее были отношения с отцом ребенка. Актриса рассказала, что вместе они не будут. Чтобы не стать матерью-одиночкой без средств и жилья, было принято решение делать аборт.

Процедуру актриса прошла в одной из клиник немецкого Кельна.

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"Было очень больно, но я не жаловалась. Мне было так стыдно, что я почувствовала, что заслужила эту боль", — написала Турман.

По словам актрисы, аборт, который она сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в жизни и самым ее "самым темным секретом".

"Он причинил мне боль тогда и заставляет меня грустить сейчас, но это был путь к жизни, полной любви и радости, которая мне досталась", — призналась звезда Голливуда.

Колонка Умы Турман была опубликована в издании Washington Post в связи с одобренным Верховным судом США запретом на прерывание беременности после шести недель в Техасе.

Напомним, ранее Симона Юнусова, мать российского рэп-исполнителя и продюсера Тимати (Тимура Юнусова) крайне откровенно рассказала о том, как в юные годы прошла через аборт по воле родителей.