Украинский телеведущий шокировал похудением почти на 30 кг

Фима Константиновский рассказал, что обожает есть.

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Фима Константиновский рассказал о похудели / Коллаж Главред, фото Instagram/fimakonst

Украинский ведущий и юморист, звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский шокировал своим похудением.

Как рассказал он в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці", по словам артиста, в свое время он лишился 28 килограммов. Он рассказал, что сейчас его вес составляет 85 килограмм, несмотря на то, что любит поесть.

Он добавляет, что в этом ему помогает стальная сила воли.

"107 кг – это была максимальная точка, а минимальная – 79 кг. Выходит 28 кг. Сейчас я 85 кило. Я себя не ограничиваю ни в чем. Я обожаю есть. Это один из лучших процессов в жизни. У меня Лиза (вторая половинка - авт.) – веган, она довольна. Их уважаю, но я считаю, что ей очень много не хватает… И стейк, пицца, котлетки", - говорит артист.

Кто такой Фима Константиновский Фима Константиновский - украинский ведущий. Пять лет играл в команде КВН "Днепр". Около четырех – занимался стендапом в StandUp Dnepr City. Известен как ведущий шоу "Кохання на виживання" на Новом канале

Кроме того, по его словам достичь таких результатов ему помогла сила воли. "У меня ее или нет, или она есть максимальная. Потому что это моя работа, чтобы соответствовать формату шоу", - добавляет он.

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