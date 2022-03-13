Украинский композитор спасен от голодной смерти из подвала в Ворзеле

Композитор Игорь Поклад с семьей спасен из подвала в Ворзеле / facebook.com - Светлана Поклад

Украинский композитор, автор песен Ой, летіли дикі гуси, Чарівна скрипка, Скрипка грає, Зелен-клен, Тиха вода, Тече вода, Наречена, Игорь Поклад находился несколько дней в подвале дома в Ворзеле, Киевская область.

Он с супругой, тещей и домашними животными прятался там от последствий российской агрессии. Поклад с семьей сидели в убежище без еды, воды и связи с внешним миром.

Тревогу забил украинский журналист Дмитрий Гордон. Благодаря ему, на спасение музыканта отправился бесстрашный человек по имени Константин.

Он вытащил Поклада и его супругу Светлану из того ада войны, в котором они находились последние несколько дней.

"Сегодня нас спас Костя. Простой мужчина, рискуя своей жизнью, ежедневно вывозит людей из того ада, который нам устроила недодержава под названием россия…", - написала на своей странице в Facebook жена композитора.

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Не забыла она также упомянуть и супружескую пару Гордона и Бацман. Спасенная женщина пообещала молится о своих спасителях каждый день до конца своей жизни.

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