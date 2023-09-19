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Украинский актер-воин ВСУ рассказал, как нашел любовь во время войны

Анна Подгорная
19 сентября 2023, 16:29 обновлено 19 сентября, 16:29
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Актер сериала "Влюби меня, если сможешь" Сергей Журавлев, служивший в ВСУ, вспомнил свое озарение на боевых заданиях.
Сергей и Юлия Журавлев
Сергей и Юлия Журавлев встретились во время полномасштабного вторжения / коллаж: Главред, фото: пресс-служба

На 1+1 Украина начинается сериальный сезон. Уже 2 октября в 20:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера авантюрного детектива "Влюби меня, если сможешь". Главную роль в сериале сыграл украинский актер Сергей Журавлев.

С первых дней полномасштабного вторжения он встал на защиту страны, был под Гостомелем и Ирпенем. Актера комиссовали со службы по состоянию здоровья. На днях Сергей посетил студию "Сніданку.Вихідний" и впервые рассказал, как нашел любовь во время полномасштабного вторжения, а также поделился подробностями о сериале "Влюби меня, если сможешь".

Сергей Журавлев отметил, они с будущей женой Юлей были знакомы, но начали встречаться уже во время большой войны. Роман пары развивался стремительно. Вскоре Сергей и Юля обручились. Скоро они будут праздновать первую годовщину бракосочетания.

"На боевых заданиях у меня состоялась полная переоценка ценностей. Пришло осознание, что главное в жизни я так и не получил. Когда на моих глазах падали ребята, я понимал, что и сам мог бы быть на их месте. У меня есть определенная ответственность за продолжение существования моего рода, это понимание меня сильно вдохновило на поиск любимой и создание семьи", - поделился Сергей.

Актер вспомнил первую встречу с будущей женой во время полномасштабного вторжения.

"Это был апрель. Я отпросился с части, чтобы поехать домой постирать вещи. Враг уже отошел. Мы с Юлей списались. Оказалось, что она рядом живет. Предложил встретиться на пять минут. Так и состоялась встреча",- рассказал актер.

Сериал "Влюби меня, если сможешь" был снят еще до полномасштабного вторжения, поэтому и сам актер с нетерпением ждет премьеру, ведь верит, что лента понравится зрителю. Герой Сергея - псевдо-маг, который успешно занимается бизнесом. Но все может разрушиться, когда на след выходит профессиональная журналистка, охотница на псевдо-магов.

"Мне очень интересно увидеть себя в кадре, увидеть того Сергея, что был до войны: легкого и беззаботного. За это время мне многое довелось увидеть, я изменился. Конечно, хочется, чтобы этот проект нашел своего зрителя и смог подарить улыбки, ведь в сериале много качественного юмора. Мне нравятся сатирические моменты сериала, например, когда мой герой начинает переодеваться и творить "магию". Поэтому, для меня, этот проект и собственно сам герой невероятно интересны", - Сергей Журавлев рассказал, что ожидать от сериальной премьеры.

Смотрите премьеру авантюрного детектива "Влюби меня, если сможешь" с 2 октября с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале 1+1 Украина.

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