Украинская певица стала жертвой ночной атаки России по Львову

Ночная атака россиян по Львову коснулась и украинской певицы Кристины Соловий.

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Кристина Соловий стала жертвой российской атаки на Львов/ instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий оказалась этой ночью жертвой ракетного террора агрессора-России.

Как написала исполнительница на своей странице в Instagram, взрывной волной у нее в квартире выбило окна. "С выбитыми окнами, но живая здорова. Надеюсь, вы тоже", – лаконично написала Соловий.

В квартире у Соловий выбило окна / Скриншот Instagram/soloviyka

Кроме того, она поделилась кадрами последствий от разрушений, которая нанесла российская ракета Львову.

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Кристина Соловий показала, как ракета атаковала Львов / Instagram/soloviyka

Напомним, ранее стало известно о том, что украинский писатель и музыкант Сергей Жадан и певица Кристина Соловий продолжают подогревать интерес к своим отношениям. В начале мая, после новости о том, что литератор разводится со своей второй женой, артистов все чаще замечают вместе.

Ранее также Жадан и Соловий были "пойманы" во время совместной прогулки по парку, позже певица сопровождала автора на презентации его нового сборника поэзии.

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