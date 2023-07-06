Украинская певица стала жертвой ночной атаки России по Львову

Украинская певица Кристина Соловий оказалась этой ночью жертвой ракетного террора агрессора-России.
Как написала исполнительница на своей странице в Instagram, взрывной волной у нее в квартире выбило окна. "С выбитыми окнами, но живая здорова. Надеюсь, вы тоже", – лаконично написала Соловий.
Кроме того, она поделилась кадрами последствий от разрушений, которая нанесла российская ракета Львову.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинский писатель и музыкант Сергей Жадан и певица Кристина Соловий продолжают подогревать интерес к своим отношениям. В начале мая, после новости о том, что литератор разводится со своей второй женой, артистов все чаще замечают вместе.
Ранее также Жадан и Соловий были "пойманы" во время совместной прогулки по парку, позже певица сопровождала автора на презентации его нового сборника поэзии.
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