Украинская ДНК: шоумен-воин Салем показал впечатляющую татуировку на спине

Украинский актер, ведущий и военный Даниэль Салем имеет на теле множество татуировок. Для обладателей подобных рисунков они, как правило, имеют особое значение. Вот и шоумен решил украсить свое тело тем, что никогда не сотрется - новой татуировкой он увековечил украинскую ДНК, которая течет в его жилах.
В своем блоге в Instagram Салем показал процесс нанесения символического рисунка. Место для тату он выбрал болезненное - по всей его спине растянулся украинский орнамент.
На видео показано, что 6 часов сеанса были наполнены болью, когда мастер наносил рисунок в области лопаток и ребер. В остальном военный остался доволен и процессом, и результатом.
"Сделал себе подарок на Рождество! В моих венах течет украинская ДНК и когда я пришел с этой идеей к ребятам им понравилась задумка тату, они сразу принялись за работу! Сеанс длился 6 часов. Из них больно было минут 40, нарезка именно с этого времени, когда мастер работал в районе ребер и лопатки, все остальное время было очень весело и душевно", - рассказал Даниэль Салем.
Смотрите видео, как Даниэль Салем набивает татуировку с "украинской ДНК":
Ранее украинская певица и блогерша Рамина Эсхакзай впервые призналась, почему рассталась с женихом, юристом Евгением Прониным. Пара была вместе 5 лет и даже планировала свадьбу.
Также певец Melovin рассказал, состоит ли сейчас в романтических отношениях. Артист отметил, что, среди прочего, он с удовольствием и благодарностью принимает ухаживания поклонников и поклонниц.
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