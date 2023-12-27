Украинская ДНК: шоумен-воин Салем показал впечатляющую татуировку на спине

На могучей спине Даниэля Салема теперь увековечена его любовь к Украине.

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Даниэль Салем сделал татуировку на спине в украинском стиле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер, ведущий и военный Даниэль Салем имеет на теле множество татуировок. Для обладателей подобных рисунков они, как правило, имеют особое значение. Вот и шоумен решил украсить свое тело тем, что никогда не сотрется - новой татуировкой он увековечил украинскую ДНК, которая течет в его жилах.

В своем блоге в Instagram Салем показал процесс нанесения символического рисунка. Место для тату он выбрал болезненное - по всей его спине растянулся украинский орнамент.

На видео показано, что 6 часов сеанса были наполнены болью, когда мастер наносил рисунок в области лопаток и ребер. В остальном военный остался доволен и процессом, и результатом.

"Сделал себе подарок на Рождество! В моих венах течет украинская ДНК и когда я пришел с этой идеей к ребятам им понравилась задумка тату, они сразу принялись за работу! Сеанс длился 6 часов. Из них больно было минут 40, нарезка именно с этого времени, когда мастер работал в районе ребер и лопатки, все остальное время было очень весело и душевно", - рассказал Даниэль Салем.

Смотрите видео, как Даниэль Салем набивает татуировку с "украинской ДНК":

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