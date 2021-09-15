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Украинка с самыми большими скулами в мире вновь легла под нож: что увеличила на этот раз

15 сентября 2021, 15:32
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Экс-участница проекта "Пацанки" продолжает экспериментировать со своим телом.

Блогер рассказала все подробности операции / instagram.com/justqueen88

Обладательница самых больших скул в мире, украинский блогер Анастасия Покрищук в очередной раз прибегла к услугам пластического хирурга.

Бывшая участника проекта "Пацанки" на своей страничке в Instagram сообщила, что уже во второй раз увеличила себе грудь. По словам Покрищук, природа не наградила ее большими объёмами и она захотела это исправить.

Блогер отметила, что с первого раза ей это не удалось, поскольку нужно было время на то, чтобы кожа растянулась. Спустя полгода знаменитость достигла своего и вставила себе имплант желаемого размера.

Сейчас Покрищук уже отошла от операции и активно делится новыми видео со своими подписчиками в сети.

Покрищук после операции / instagram.com/justqueen88
Покрищук после операции / instagram.com/justqueen88

Стоит отметить, что блогер также рассказала, во сколько ей обошлись новые процедуры. По словам Покрищук за все вместе она заплатила 4950 евро.

Ранее мы рассказывали, что украинская телеведущая Леся Никитюк решила побаловаться с фотошопом и после того, как снялась в бикини, продемонстрировала, как бы она выглядела в стиле Ким Кардаьяшн.

Автор: Сергей Кущ
viber
пластическая операция новости Украины
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