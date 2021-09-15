Украинка с самыми большими скулами в мире вновь легла под нож: что увеличила на этот раз

Блогер рассказала все подробности операции / instagram.com/justqueen88

Обладательница самых больших скул в мире, украинский блогер Анастасия Покрищук в очередной раз прибегла к услугам пластического хирурга.

Бывшая участника проекта "Пацанки" на своей страничке в Instagram сообщила, что уже во второй раз увеличила себе грудь. По словам Покрищук, природа не наградила ее большими объёмами и она захотела это исправить.

Блогер отметила, что с первого раза ей это не удалось, поскольку нужно было время на то, чтобы кожа растянулась. Спустя полгода знаменитость достигла своего и вставила себе имплант желаемого размера.

Сейчас Покрищук уже отошла от операции и активно делится новыми видео со своими подписчиками в сети.

Покрищук после операции / instagram.com/justqueen88

Покрищук после операции / instagram.com/justqueen88

Стоит отметить, что блогер также рассказала, во сколько ей обошлись новые процедуры. По словам Покрищук за все вместе она заплатила 4950 евро.

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