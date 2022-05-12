"Украина - часть моей родины. И Россия - мой дом": Розенбаум высказался о войне в Украине

Розенбаум высказался о войне в Украине / instagram.com/rozenbaum.ru

Российский поэт и музыкант Александр Розенбаум рассказал в интервью для шоу Эмпатия Манучи свое видение, свое отношение к Украине в войне с рф.

Так артист несколько раз акцентировал внимание на том, что себя по-прежнему считает советским человеком, и судит об Украине, как о братском народе, по старым меркам - не как о независимом государстве, а как о части Союза.

К тому же с Украиной Александра Яковлевича связывают детские воспоминания и кровные узы, что делает войну, развязанную рф в Украине, его личной болью.

"У меня на душе большая трагедия, потому что я всю свою жизнь говорю о том, что я человек Советского Союза. И для меня Украина - это часть моей родины. Вся отцовская генеалогия - она с Украины. Все свое детство и половину подросткового возраста я провел в Украине, в Винницкой области. Поэтому для меня Украина - не иностранное государство. Поэтому для меня Украина - часть моей родины. И россия - мой дом. Поэтому то, что происходит сегодня, для меня это колоссальнейшая человеческая трагедия.

Для меня любая несчастная украинская женщина с двумя-тремя детьми, сидящая в подвале, - это моя сестра, или дочь с моими внуками. Это для меня не чужие люди. И то, что происходит сегодня, для меня это тяжелейшая травма духовная", - говорит Розенбаум.

Тем не менее артист утверждает, что конфликт между россией и Украиной, который перерос в полномасштабную войну в феврале 2022 года, начался даже не в 2014 году, а в 1991 году с момента подписания в Беловежской пуще соглашения об упразднении СССР.

Розенбаум понимает и принимает причины нападения России на Украину. Но, по его словам, свое недовольство чем-нибудь он будет выражать у себя на родине – в России. Но, очевидно, пока не выражает, тщательно избегая в интервью слова "война". Однако не забыл артист упомянуть Украину в контексте неонацизма.

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