Уилл Смит готовится к большому возвращению в кино: что сыграет актер

Популярный Голливудский актер Уилл Смит готовится к своему возвращению в Голливуд.
По данным таблоида The Sun, инсайдеры говорят, что в ближайшие недели ему предстоит мега пиар-акция перед выходом в июне его нового фильма "Плохие парни 4".
Источник сообщил: "Этот фильм – большое возвращение Уилла, и его команда делает все возможное, чтобы его показать. Он справится с пощечиной (скандал на церемонии Оскара, когда Уилл Смит ударил ведущего - авт.) и с тем, как он изменился с тех пор. Вероятно, он также расскажет о своем браке с Джадой после того, как они тайно расстались более шести лет назад".
Инсайдер сообщает, что Уилл Смит появиться в ряде крупных телешоу США. "Людям нравятся истории искупления, и Уилл проделал большую работу над собой. У него также есть огромная база поклонников, которые хотят, чтобы он вернулся в эфир".
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Напомним, ранее Голливудский актер и продюсер Уилл Смит решительно опроверг утверждения о том, что однажды его поймали на сексе с актером сериала "Принц из Беверли-Хиллз" Дуэйном Мартином, назвав обвинение "однозначно ложным".
Скандал разгорелся прямо во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022. На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.
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