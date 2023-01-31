Ударилась в религию и исчезла с экранов: как выглядит звезда 'Не родись красивой'

Актриса удивила своим внешнем видом в очередной раз. Она пропадает, но снова появляется в необычном образе.

Нелли Уварова / Facebook.com

Российская актриса Нэлли Уварова, которая сыграла в некогда популярном сериале "Не родись красивой", пропала с экранов: она не снимается в кино, не участвует в телевизионных проектах, а также говорят, что она "ударилась" в религию и изменилась до неузнаваемости.

"Актриса практически не пользуется косметикой, отдает предпочтение мешковатой невзрачной одежде. В 2020 году знаменитость и вовсе побрилась налысо. СМИ писали, что она начала активно волонтерить и ушла в религию", - написал "Обозреватель".

Нелли Уваров. Скриншот

Известно, что актриса и так носила в жизни мешковатые наряды не ярких цветов. Но в 2021-м, актриса наведалась в прошрамму "Вечерний Ургант", где выглядела совершенно иначе. Она перекрасила волосы в пепельный блонд, а также надела шпильки.

Кроме того, в 2022-м году, Уварова похудела на 10 кг, сменила прическу и заметно помолодела. Поклонники думают, что актриса так резко сменила имидж ради роли.

Напомним, ранее 33-летняя украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина побаловала фанатов свежими снимками, сделанными в спортзале. Они появились в разделе Instagram Stories.

Девушка снялась сидя – предварительно разведя ноги и поставив между ними большую стальную гантелю.

"Любая цель, мечта, состояние приходят/сбываются через труд и сложности. Главное, чтобы вы действительно этого хотели. Тогда вы с легкостью сформулируете мотивацию и другое отношение к сложностям", – написала она.

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