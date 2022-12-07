Участница 'Холостяка' рассказала, что они получают за участие в шоу

Девушка поделилась некоторыми инсайтами, которые сильно интересуют фанатов шоу.

Холостяк 2021 / СТБ

Участница нового "Холостяка" рыжая Юлия Нестеренко, которая ведет бой за сердце Алекса Топольского рассказала, что имеют девушки за участие в проекте.

Как рассказала она в своих сториз, девушкам-участницам шоу начислялись "суточные", которые сложно назвать "содержанием". По ее словам, эти деньги - это не гонорар и не оплата за съемки.

Юлия Нестеренко. Фото Instagram

По словам Юлии, пройти кастинг на проект не так-то и просто. Для начала, нужно заполнить анкету, а потом сделать видеопрезентацию. После этих этапов, выбранных кандидаток зовут на кастинг, где им задают личные и неприятные вопросы.

Напомним, ранее герой украинского шоу "Холостяк" Алекс Топольский ответил на вбросы о том, что у него на самом деле нет бизнеса.

По его словам, ему смешно даже читать такое. Как написал он на своей странице в Instagram, он работает по трем направлениям: недвижимость, виртуальные помощники и Phonetized

"В 2017 году я открыл первую AirBnb студию. Это было совершенно новое для меня направление. Я ничего не знал об этом бизнесе, но понимал, что это дело точно будет прибыльным, и потому не побоялся пойти в новое и неизвестное для меня направление. У меня было всего 3000$ и еще 2000$ на кредитке, и я потратил все, чтобы купить необходимую мебель и декор для первой студии. Я пошел на большой риск и договоренности, чтобы дойти до поставленной цели. И у меня вышло", - делится Топольский.

Кроме того, ранее стало известно о том, что украинский шоумен и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак женился.

Как поделился он на своей странице в Instagram, его избранницей стала девушка по имени Алина, с которой он встречался несколько лет, в том числе до начала съемок в проекте. Событие произошло 20 августа.

Мероприятие состоялось на крыше пентхауза. "Лучший день! Лучшая жена! Лучший букет", –​ написал он.

Вас также может заинтересовать: