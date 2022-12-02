Александр_Топольский

Герой украинского шоу "Холостяк" Алекс Топольский ответил на вбросы о том, что у него на самом деле нет бизнеса.

По его словам, ему смешно даже читать такое. Как написал он на своей странице в Instagram, он работает по трем направлениям: недвижимость, виртуальные помощники и Phonetized

"В 2017 году я открыл первую AirBnb студию. Это было совершенно новое для меня направление. Я ничего не знал об этом бизнесе, но понимал, что это дело точно будет прибыльным, и потому не побоялся пойти в новое и неизвестное для меня направление. У меня было всего 3000$ и еще 2000$ на кредитке, и я потратил все, чтобы купить необходимую мебель и декор для первой студии. Я пошел на большой риск и договоренности, чтобы дойти до поставленной цели. И у меня вышло", - делится Топольский.

Он добавляет, что бизнес начал быстро развиваться и через год он открыл 12 апартаментов, еще через год их было уже 20, а еще через год 45.

"Все объекты я решил продвигать с помощью интернет-маркетинга – тоже нового для меня направления. Особенно много времени уделял саморазвитию и тестированию разных "фишек", и это мне помогло дорасти до того уровня, к которому я так стремился. Я считаю, что очень важно выходить из зоны комфорта. Когда мы делаем рутинную и привычную работу каждый день, ждем окончания рабочего дня и нет желания идти вперед, мы останавливаемся в развитии. Но как только мы начинаем браться за то, чего раньше не делали, наш мозг начинает активно работать, вы развиваетесь", - рассказывает он.

Топольский также добавляет, что если бы он не пошел туда, где "страшно и неизвестно", у него бы точно ничего бы не получилось. "Потому не бойтесь неизвестного и нового в работе. Пробуйте! Только так вы сможете развиваться и достигать еще больших высот", - подытоживает холостяк.

Напомним, ранее Алекс Топольский рассказал о том, какой бы он хотел видеть рядом с собой свою вторую половину.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам холостяка, он не представляет свою жизнь без спорта и "здорового духа".

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