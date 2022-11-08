Ох и требование: холостяк Топольский рассказал, какой должна быть его девушка

Александр Топольский

Главный участник "Холостяка-12" Алекс Топольский рассказал о том, какой бы он хотел видеть рядом с собой свою вторую половину.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам холостяка, он не представляет свою жизнь без спорта и "здорового духа".

"Делюсь своим рецептом здорового тела, духа и ума: зал минимум 4 раза в неделю, правильное питание и режим дня, отказ от сахара, алкоголя и других вредных продуктов, медитации и дыхательные практики, а также постоянное обучение новому. Без этого не представляю свою жизнь! И здесь дело не только в физической форме", - добавляет он.

По словам Топольского, как только он сбивается с режима, сразу замечает изменения в себе: не хватает энергии, ничего не хочется, наступает какая-то апатия.

"Мне такое состояние совершенно не нравится, поэтому я сразу ухожу в зал. Плюс ко всему, я убежден, что 90% всех успехов и результатов – это не талант, не успех, не вдохновение, а дисциплина! Спорт и ментальные практики – лучший способ развить это качество", - говорит он.

По словам нового героя-любовника, ему важно, чтобы девушка имела схожие взгляды на этот вопрос. Чтобы она тоже сознательно заботилась о себе. Мне кажется, так должно быть априори. Ведь от нас с вами во многом зависит потенциал будущих поколений", - добавляет он.

Напомним, ранее Алекс Топольский попал в скандал. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Огласку истории придала бывшая участница романтического реалити Анастасия Кузьмицкая, которая выбыла во втором эфире проекта. Женщина опубликовала переписку с девушкой Соней, которая утверждает, что она лично знакома с холостяком и именно он приставал к ней и принуждал к интиму.

Девушка убеждает, что все случилось на Новый год в Киеве. В то время завершались съемки проекта и Топольский якобы уже был знаком с родителями участниц. Соня утверждает, что она несколько дней общалась с Алексом в Сети, после чего он пригласил ее вместе встретить Новый год-2022.

Когда они встретились, то со слов Сони, Топольский начал настаивать на интиме.

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