"Он очень отвратителен": участника "Холостяка-12" Топольского обвинили в сексуальных домогательствах

Алекс Топольский попал в скандал с сексуальным домогательством / instagram.com/holostyachkastb

Главный участник "Холостяка-12" Алекс Топольский попал в скандал. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Огласку истории придала бывшая участница романтического реалити Анастасия Кузьмицкая, которая выбыла во втором эфире проекта. Женщина опубликовала переписку с девушкой Соней, которая утверждает, что она лично знакома с холостяком и именно он приставал к ней и принуждал к интиму.

Девушка убеждает, что все случилось на Новый год в Киеве. В то время завершались съемки проекта и Топольский якобы уже был знаком с родителями участниц. Соня утверждает, что она несколько дней общалась с Алексом в Сети, после чего он пригласил ее вместе встретить Новый год-2022.

Когда они встретились, то со слов Сони, Топольский начал настаивать на интиме.

"Мужчина утверждал, что все девушки имеют свою цену. Настаивал на интиме и пытался его добиться. Разделся и при мне пошел принимать ванну. Я очень не хотела, чтобы получалось шоу с его участием, особенно после слов, что он станет известным и каждая будет его. Очень мерзкий и наглый тип. Постоянно проверял мой телефон, чтобы я ничего не записывала", - написала девушка Соня.

Она убеждает, что отказалась от интима с Алексом, из-за чего он якобы назвал ее закомплексованной.

"Он очень отвратительный, очень самовлюбленный, и, надеюсь, все девушки будут это понимать после выхода выпусков с ним и никто не наступит на мои грабли", - добавила девушка.

Девушка также опубликовала видео, на котором видно, что напротив нее сидит мужчина, похожий на Топольского.

Напомним, участница 11 сезона шоу "Холостяк" гимнастка Елизавета Крутикова беременна. Она уже больше года состоит в отношениях с мужчиной по имени Константин. На своей странице в соцсетях она опубликовала видео, на котором видно, как она дарит коробочку любимому, в ней он нашел положительный тест на беременность.

Также стало известно о том, что супруги Решетниковы, Кристина и Григорий, которые уже и так воспитывают троих сыновей, задумались об усыновлении малыша, потерявший своих родных во время жестокой войны России против Украины.

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