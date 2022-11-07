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"Он очень отвратителен": участника "Холостяка-12" Топольского обвинили в сексуальных домогательствах

7 ноября 2022, 16:33

Со слов девушки, она стала жертвой сексуальных домогательств. Инцидент произошел в тот момент, когда съемки романтического реалити еще продолжались.

Алекс Топольский
Алекс Топольский попал в скандал с сексуальным домогательством / instagram.com/holostyachkastb

Главный участник "Холостяка-12" Алекс Топольский попал в скандал. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Огласку истории придала бывшая участница романтического реалити Анастасия Кузьмицкая, которая выбыла во втором эфире проекта. Женщина опубликовала переписку с девушкой Соней, которая утверждает, что она лично знакома с холостяком и именно он приставал к ней и принуждал к интиму.

Девушка убеждает, что все случилось на Новый год в Киеве. В то время завершались съемки проекта и Топольский якобы уже был знаком с родителями участниц. Соня утверждает, что она несколько дней общалась с Алексом в Сети, после чего он пригласил ее вместе встретить Новый год-2022.

Когда они встретились, то со слов Сони, Топольский начал настаивать на интиме.

"Мужчина утверждал, что все девушки имеют свою цену. Настаивал на интиме и пытался его добиться. Разделся и при мне пошел принимать ванну. Я очень не хотела, чтобы получалось шоу с его участием, особенно после слов, что он станет известным и каждая будет его. Очень мерзкий и наглый тип. Постоянно проверял мой телефон, чтобы я ничего не записывала", - написала девушка Соня.

Она убеждает, что отказалась от интима с Алексом, из-за чего он якобы назвал ее закомплексованной.

"Он очень отвратительный, очень самовлюбленный, и, надеюсь, все девушки будут это понимать после выхода выпусков с ним и никто не наступит на мои грабли", - добавила девушка.

Девушка также опубликовала видео, на котором видно, что напротив нее сидит мужчина, похожий на Топольского.

  • Алекса Топольского обвиняют в домаганиях
    Алекса Топольского обвиняют в домаганиях instagram.com/anastasiakuzmitska
  • Алекса Топольского обвиняют в домаганиях
    Алекса Топольского обвиняют в домаганиях instagram.com/anastasiakuzmitska
  • Алекса Топольского обвиняют в домаганиях
    Алекса Топольского обвиняют в домаганиях instagram.com/anastasiakuzmitska
  • Алекса Топольского обвиняют в домаганиях
    Алекса Топольского обвиняют в домаганиях instagram.com/anastasiakuzmitska
  • Алекса Топольского обвиняют в домаганиях
    Алекса Топольского обвиняют в домаганиях instagram.com/anastasiakuzmitska
  • Алекса Топольского обвиняют в домаганиях
    Алекса Топольского обвиняют в домаганиях instagram.com/anastasiakuzmitska

Напомним, участница 11 сезона шоу "Холостяк" гимнастка Елизавета Крутикова беременна. Она уже больше года состоит в отношениях с мужчиной по имени Константин. На своей странице в соцсетях она опубликовала видео, на котором видно, как она дарит коробочку любимому, в ней он нашел положительный тест на беременность.

Также стало известно о том, что супруги Решетниковы, Кристина и Григорий, которые уже и так воспитывают троих сыновей, задумались об усыновлении малыша, потерявший своих родных во время жестокой войны России против Украины.

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