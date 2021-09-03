У Тимати роман с украинской моделью: журналисты вычислили девушку в соцсетях

Тимати / instagram.com/timatiofficial/

В Сети поднялся шум, потому что рэпер Тимати после того, как его бывшая жена Настя Решетова дала знать, что у нее серьезные отношения, показал фото с женской рукой, намекая, что у него тоже кто-то есть.

Рэпер засветил маникюр девушки, и указал Миконос как место отдыха, так что российские СМИ быстро вычислили, что он якобы встречается с моделью Александрой, и показали ее инстаграм.

Девушка также публикует фото с Миконоса, и у нее такой же маникюр. Однако, вместе с Тимати у них фото нет.

"Многие фанаты рэпера отметили, что Александра похожа на мать дочери Тимати — Алену Шишкову. Девушка тоже может похвастаться длинными светлыми волосами и роскошными стройными ногами", - пише издание СтарХит.

Ни Тимати, но Александра пока что никак не реагировали на то, что происходит в Сети, но в комментариях у рэпера уже поднялся шум, и ему советуют почитать паблики Вконтакте и телеграм-каналы, где во всю обсуждают фото.

Напомним, что после расставания с Шишковой Тимати предпочитал встречаться с брюнетками. Сначала его связывали длительные отношения с Анастасией Решетовой, а после грянул роман с Сафаровой. Чаще всего музыкант выбирает в спутницы стройных и высоких красоток, работающих в модельном бизнесе. Александра отлично вписывается в эти рамки.

Как известно, рэпер Тимати является фигурантом Черного списка Миротворца - за незаконное пересечение границы АР Крым, оккупированной Россией.