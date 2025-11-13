Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Алена Кюпели
13 ноября 2025, 07:34
196
Певица Слава продает свое имущество, чтобы было чем оплачивать лечение.
У певицы диагностировали биполярное расстройство
У певицы диагностировали биполярное расстройство / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Какое заболевание диагностировали певице
  • Что она теперь делает

Популярная российская певица-путинистка Слава, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, стала пациенткой психиатра.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, после обследования у нее нашли серьезные проблемы со здоровьем, которые потребовали не только вмешательства, но и помощи психотерапевта. "Здесь это все-все было накопительное. Здесь, конечно, моя нервная система не выдержала… Я срываюсь, я плачу. Мне тяжело. И уже моя именно не физика. Физика всегда, дай бог, выдержит. Я еще сильнее всех вместе взятых", — сказала путинистка.

видео дня
Путинистка Слава лечит голову
Путинистка Слава лечит голову / Фото КП

Когда она легла на обследование, то ее врачи, проверив звезду, поставили ей диагноз — биполярное расстройство. Теперь Славе назначили лечение, куда входит и медикаментозная терапия.

Певице также пришлось продать две квартиры в Москве, так как ей не хватало денег на собственное лечение. "Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша. Эти деньги, конечно бы, мне очень помогли", — говорит Слава.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк показала фото в зимнем образе, генерированные искусственным интеллектом. Как раз сейчас в социальных сетях распространился тренд на такие "фотосессии".

Ранее также стало известно о том, как сейчас выглядит музыкальный продюсер Повалий Игорь Лихута и чем он сейчас занимается.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: певица Слава

Слава - российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий. Исполнила песенные хиты: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а также "Я и ты" (совместно со Стасом Пьехой) и другие.

Она поддерживает военное вторжение России в Украину, прикрываясь патриотизмом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

07:35Мир
Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

06:59Фронт
"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

01:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Последние новости

08:36

Карта Deep State онлайн за 13 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Четыре знака зодиака достигнут финансового успеха до конца 2025 года

08:14

Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

08:05

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

07:35

США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
07:34

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

06:59

Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

06:21

Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

06:10

Почему Вашингтон отходит от ключевых интересов Украинымнение

Реклама
05:55

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

05:40

Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

05:00

Удача уже в пути: пять знаков зодиака скоро закрутит вихрь перемен

04:36

Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

04:12

Гороскоп на завтра 14 ноября: Ракам - разочарование, Весам - обновление

03:30

Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду"

03:09

Популярный миф опровергнут - действительно ли собаки и коты ненавидят друг другаВидео

02:35

На голову трех знаков зодиака свалятся большие деньги в середине ноября

01:53

"Должно быть отправной точкой": G7 назвала условие переговоров Украины и России

00:42

Двухсотлетняя загадка: могли ли казаки создать собственную субмаринуВидео

12 ноября, среда
23:52

Зачем в СССР клеили газеты под обои: неожиданная причина

Реклама
23:44

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:28

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

23:18

Семена погибают еще до посева: эксперт раскрыл пять ошибок при хранении

22:36

Пережили целые поколения: определены 10 самых долговечных двигателей

22:31

Как появились казаки: что скрывают самые известные исторические гипотезы

22:30

Начнется "дрейф республик": экс-сотрудник СБУ назвал условие распада РоссииВидео

22:29

Сюрприз для "Шахедов": в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

22:12

Тайна железнодорожной "зебры": что скрывают полосы на столбах вдоль путей

22:10

Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надеватьВидео

21:47

Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

21:29

Будет в каждом доме в 2026: тренды дизайна интерьеров

21:25

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:24

Обладают редким даром: родившиеся в эти три месяца, несут свет даже в темные времена

21:08

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:02

Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение

20:59

Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

20:35

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:27

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

20:02

Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

19:52

Роксолана на самом деле не Лисовская: какой была настоящая фамилия жены Сулеймана

Реклама
19:48

Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil после "Евровидения"

19:19

Является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе

19:10

Какая самая большая мечта россиян и Путинамнение

19:03

Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска, которая удивит гостей

18:50

"Враг имеет четкую задачу": эксперт раскрыл, куда идут оккупанты на Запорожье

18:47

Кто контролирует Покровск и находятся ли ВСУ в окружении - Сырский сделал заявление

18:44

"Был рад": известный артист рассказал, где служит после мобилизации

18:39

Продукт первой необходимости будет дорожать каждый месяц - прогноз экономиста

17:59

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:51

ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт Миддлтон
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять