Певица Слава продает свое имущество, чтобы было чем оплачивать лечение.

У певицы диагностировали биполярное расстройство / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Какое заболевание диагностировали певице

Что она теперь делает

Популярная российская певица-путинистка Слава, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, стала пациенткой психиатра.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, после обследования у нее нашли серьезные проблемы со здоровьем, которые потребовали не только вмешательства, но и помощи психотерапевта. "Здесь это все-все было накопительное. Здесь, конечно, моя нервная система не выдержала… Я срываюсь, я плачу. Мне тяжело. И уже моя именно не физика. Физика всегда, дай бог, выдержит. Я еще сильнее всех вместе взятых", — сказала путинистка.

Путинистка Слава лечит голову / Фото КП

Когда она легла на обследование, то ее врачи, проверив звезду, поставили ей диагноз — биполярное расстройство. Теперь Славе назначили лечение, куда входит и медикаментозная терапия.

Певице также пришлось продать две квартиры в Москве, так как ей не хватало денег на собственное лечение. "Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша. Эти деньги, конечно бы, мне очень помогли", — говорит Слава.

О персоне: певица Слава Слава - российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий. Исполнила песенные хиты: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а также "Я и ты" (совместно со Стасом Пьехой) и другие. Она поддерживает военное вторжение России в Украину, прикрываясь патриотизмом.

