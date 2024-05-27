У разведенной Камалии психологические проблемы - что происходит с певицей

Певица призналась, из-за чего ей требуются регулярные встречи со специалистом.

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Камалия новости - Камалия призналась, почему ходит к психологу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия сейчас переживает не лучшие времена. Ее эмоциональное состояние сделало артистку неспособной справляться со стрессом самостоятельно, и она обратилась за помощью к психологу.

Камалия стала замечать за собой депрессивные эпизоды, перепады настроения, меланхолию и апатию. В этом она призналась в комментарии "Так ТВ".

Сейчас многие украинцы жалуются на ухудшение психологического здоровья из-за полномасштабной войны. Однако в случае Камалии это - не единственная причина ее нестабильного состояния, для улучшения которого ей нужна помощь специалиста.

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Камалия сообщила, что главная причина ее стресса - разлука с дочерями. 10-летние близняшки Мирабелла и Арабелла учатся и живут в Лондоне вместе с отцом, певица - в Украине.

"Бывает такое состояние, что просто находит какая-то депрессия и бывают слезы. По-разному. Болит, что дети не со мной, не в Украине, а далеко. Когда они были в Украине, я себе спокойно и работала, и ездила, потому что я знала, что каждый день могу их увидеть. Очень трудно. Поэтому обратилась к психологу. Где-то раз в неделю общаюсь", - рассказала Камалия.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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