"У них шуры-муры": стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова

Роза Сябитова заявила о дружбе между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым и заинтриговала деталями их отношений.

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Харламов и Гузеева начали дружить / коллаж: Главред, фото: t.me/larisaguzeevaof, t.me/garbul

Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.

Путинисты Гузеева и Харламов вместе работали над фильмом "Теща". Об этом Сябитова рассказала в разговоре с eg.ru.

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"У них с Ларисой шуры-муры", — сказала Сябитова.

Она также отметила, что раньше артистка испытывала к Харламову искреннюю неприязнь. А все из-за того, что Харламов регулярно насмехался над шоу "Давай поженимся" и монтировал по следам передачи ролики с самой Гузеевой.

Кто такой Гарик Харламов? Игорь Харламов — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, юморист, телеведущий, певец. Бывший участник и ведущий телепроекта "Comedy Club" и команд КВН "Сборная Москвы МАМИ и "Незолотая молодёжь".

В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и членом инициативной группы, выдвинувшей его кандидатуру.

19 октября 2022 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Отметим, стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов врут своей дочке, чтобы сохранить ее "счастливое детство", она долгое время не знала о разводе родителей.

А также журналисты выяснили, что Кристина Асмус и Гарик Харламов были не совсем честны в своем заявлении о разводе, им предполагают, что не актриса стала инициатором, а именно комик.

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