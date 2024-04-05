"У них шуры-муры": стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова

Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.
Путинисты Гузеева и Харламов вместе работали над фильмом "Теща". Об этом Сябитова рассказала в разговоре с eg.ru.
"У них с Ларисой шуры-муры", — сказала Сябитова.
Она также отметила, что раньше артистка испытывала к Харламову искреннюю неприязнь. А все из-за того, что Харламов регулярно насмехался над шоу "Давай поженимся" и монтировал по следам передачи ролики с самой Гузеевой.
Кто такой Гарик Харламов?
Игорь Харламов — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, юморист, телеведущий, певец. Бывший участник и ведущий телепроекта "Comedy Club" и команд КВН "Сборная Москвы МАМИ и "Незолотая молодёжь".
В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и членом инициативной группы, выдвинувшей его кандидатуру.
19 октября 2022 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Гарик Харламов - последние новости по теме
Отметим, стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов врут своей дочке, чтобы сохранить ее "счастливое детство", она долгое время не знала о разводе родителей.
А также журналисты выяснили, что Кристина Асмус и Гарик Харламов были не совсем честны в своем заявлении о разводе, им предполагают, что не актриса стала инициатором, а именно комик.
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