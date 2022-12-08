Гарик Харламов публично ссорится со своей бывшей женой Кристиной Асмус

Наблюдать за срачами россиян - особое удовольствие. Чем больше - тем лучше.

Кристина Асмус и Гарик Харламов / Вконтакте

Российские звезды - Гарик Харламов и его бывшая жена Кристина Асмус устроили публичный срач в социальных сетях. В ходе семейных разборок выяснилось, что пара живет вместе.

Началось все с того, что российский комедиант Харламов в одном из своих интервью заявил, что оставил дом Асмус в неподобающем виде. Данная реплика не осталась без внимания актрисы, которая написала жесткий комментарий, заявив, что Харламов ничего не оставил - ни ей, ни общему ребенку.

После этого, Харламов пришел в комментарии и выкрыл Асмус в том, что та живет на одной территории с ним.

Напомним, ранее в эфир вышел последний выпуск с комиком в этом статусе, в котором комик прошелся по российской пропагандистке Ольге Скабеевой

В новом выпуске комедийного шоу он порассуждал об амурских тиграх, а точнее о причине их вымирания.

"Что интересного в амурских тиграх? Они даже сами себе неинтересны, поэтому они и не размножаются, им неинтересно это делать! Наверное, сидят, Скабееву смотрят. А после Скабеевой размножаться не хочется вообще", - выдал Харламов, оскорбив и унизив Ольгу Скабееву.

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