Харламов эпично унизил Скабееву перед всей Россией / скриншот YouTube

Юморист Гарик Харламов покидает место ведущего в шоу Comedy Club. В эфир вышел последний выпуск с комиком в этом статусе, в котором комики прошелся по российской пропагандистке Ольге Скабеевой

В новом выпуске комедийного шоу он порассуждал об амурских тиграх, а точнее о причине их вымирания.

"Что интересного в амурских тиграх? Они даже сами себе неинтересны, поэтому они и не размножаются, им неинтересно это делать! Наверное, сидят, Скабееву смотрят. А после Скабеевой размножаться не хочется вообще", - выдал Харламов, оскорбив и унизив Ольгу Скабееву.

Ранее российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводится.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов.

Также мы писали, что российская журналистка Ксения Собчак ткнула носом ведущих пропагандистского канала "Россия 24" Скабееву и Попова, которые оконфузились во время эфира.

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