"У меня солидная сумма": Лолита разозлила россиян и назвала сумму, сколько ей платят пенсии в РФ

Вообще, трудовой стаж у певицы - более 35 лет, но подтвердить документально она его не может.

Лолита Милявская / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Певица Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, пожаловалась на свою мизерную пенсию в любимой РФ.

Сейчас артистке 59 лет, она уже вышла на пенсию но признается, выплаты совсем небольшие, меньше, чем у других звезд, но ей удается сводить концы с концами.

"С учетом московских надбавок сейчас получила 23 тысячи 333 рубля (примерно 11 тысяч гривен - ред.). Пенсия небольшая, но я не в обиде, ведь эти деньги не начисляются из расчета народной любви. Пенсия начисляется из расчета налогов, которые ты платил. Поэтому, по нашим меркам, у меня солидная пенсия", - призналась Лолита.

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Вообще, трудовой стаж у певицы - более 35 лет, но подтвердить документально она его не может, поскольку половину этого времени работала она именно в родной Украине, от которой публично открестилась.

"Если раньше пенсионер — это обязательно тот, кто сидит на лавочке во дворе, то сейчас пенсионер — это молодой, здоровый, крепкий гражданин, который вполне в состоянии себя обеспечить", — заявила Лолита.

Как ранее писал Главред, российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, вляпался в очередной скандал. Так 55-летний любитель эпатажа еще и на чужое позарился.

Певица Лолита Милявская заявила, что тот "голый" наряд, в котором артист опозорился в Алма-Ате, даже не его.

Лолита заявила, что полуголый наряд принадлежал ей.

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