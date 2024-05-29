УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"У меня не было выбора": Нино Катамадзе призналась, что заставило ее петь в РФ

Анна Подгорная
29 мая 2024, 02:40
33
Артистка рассказала, как мечта о сцене привела ее в страну-оккупанта.
Нино Катамадзе
Нино Катамадзе новости - Нино Катамадзе рассказала, почему выступала в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинская певица Нино Катамадзе поддерживает Украину, а страну-агрессора осуждает. Тем не менее она, как и многие артисты, свои первые большие шаги в шоу-бизнесе совершила именно там.

Свои выступления в стране-оккупанте Катамадзе мотивирует безысходностью - в начале своего творческого пути она хотела строить карьеру в Англии и США, однако эти варианты оказались для молодой певицы недоступными. Путь был открыт лишь в рф.

Об этом артистка рассказала в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці". Сейчас Катамадзе, которая отказалась от выступлений в стране на болотах, возвращаться туда не желает.

видео дня

"У меня были мысли (переехать - прим. редактора) в начале 2000-х, когда я не начинала петь. Тогда был еще Советский Союз. Несмотря на то, что прекрасная Грузия начинала жить, как независимая страна, все равно не были еще развиты те институты, как сегодня, открыты европейские, американские двери. И поэтому я один-два раза, пробовала идти в американское и английское посольство. Естественно меня никто не пустил. Это болезненная тема и реальность наша. Поэтому моя деятельность в России говорит о том, что у меня не было выбора и я выбирала то, что у меня было под рукой. Увидела много чего и сделала много выводов. Думаю, ездить в Россию не буду", - говорит Нино Катамадзе.

Кто такая Нино Катамадзе?

Нино Катамадзе - грузинская джазовая певица. Выпустила 8 студийных альбомов. В 2019 назвала рф страной-оккупантом и отказалсь от выступлений там. В 2022 году поддержала Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Последние звездные новости:

Ранее украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, как появление в ее семье третьей дочери повлияло на ее личные отношения с мужем, хореографом Андреем Диким.

Также певец Арсен Мирзоян рассказал о браке с Тоней Матвиенко. Он отметил, какой атрибут семейных отношений стал очень быстро "мулять" артистке, хотя сам Мирзоян его бережет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Нино Катамадзе новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

23:54 Мир
Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

23:05 Украина
В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

23:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинист Киркоров показал прогулку с Пугачевой за руку - что случилось 11524

Путинист Киркоров показал прогулку с Пугачевой за руку - что случилось

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100% 9760

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100%

Изменял долгое время: в России распалась самая крепкая семейная пара 8416

Изменял долгое время: в России распалась самая крепкая семейная пара

Военные просят исключить нардепов Порошенко из комиссии по фортификациям: Вы за предыдущие не отсидели 6010

Военные просят исключить нардепов Порошенко из комиссии по фортификациям: "Вы за предыдущие не отсидели"

Последние новости

04:50

"Нелегитимность" Зеленского: политолог объяснил смысл "наезда" Путина

04:15

"Не хочу просто ждать": Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью

03:45

"Остановить это невозможно": полковник ВСУ сказал, какое решение Китая может навредить Украине

03:00

"Друзьями нам не быть": Илона Гвоздева высказалась о Владимире Остапчуке

02:40

"У меня не было выбора": Нино Катамадзе призналась, что заставило ее петь в РФ

Изменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - КлименкоИзменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - Клименко
02:20

Пик дефицита в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, когда и к чему готовиться

01:28

Эксперт ответил, способна ли РФ воевать на два фронта

28 мая, вторник
23:54

Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

23:50

Kola рассказала, как планирует заводить детей в браке на расстоянии

Реклама
23:41

Сложная загадка для самых сообразительных: лишь единицы найдут ошибку за 5 секунд

23:26

Сайт королевской семьи удалил заявление принца Гарри, которое привело короля в ярость

23:11

Выглядела жалко: путинистка Аллегрова опозорилась во время шоу

23:05

Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

23:04

В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

23:02

Внук Аллы Пугачевой обломал россиян и показал своих друзей - причина

22:48

Эктор Хименес-Браво намекнул на беременность подруги: "Не можем скрывать"Видео

22:44

Где Украине найти 20 батарей Patriot?мнение

22:37

Не Почаевская и не Киево-Печерская: какая лавра самая старая в Украине - Аким ГалимовВидео

22:15

Китайский гороскоп на июнь 2024:

22:06

"Муж-олень Валерии": путинист Иосиф Пригожин опозорился на всю РФ

Реклама
22:04

Будут ли отключения света в Украине 29 мая: в "Укрэнерго" ответили

21:57

"Повезло, что была пристегнута": популярная украинская певица попала в ДТП

21:42

Была с сопровождением: Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на людях

21:32

Как приготовить наливку из смородины: что делать, чтобы получить вкусный и сладкий напиток

21:17

Взрывы в Подмосковье: российская ПВО перепутала цели и влупила по своим - СМИ

21:11

Украина должна отвечать: Макрон призвал разрешить ВСУ бить по России

20:56

127 млн євро и боеприпасы: Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности

20:24

Тяжелые бои на Харьковщине: РФ нацелилась на окружение стратегического города - ВСУ

20:04

"Гневные звонки" в Киев: США и Германия угрожали Украине из-за ударов по РФ

19:32

ATACMS "закосили" ГРУшников и технику: подробности ударов по русским в Луганске

19:03

Саммит в Швейцарии: в чем заключается сложная дипломатическая играмнение

18:47

Стягивают еще 300 тысяч солдат: РФ хочет открыть новый фронт в Украине - Умеров

18:45

Как понять, что это был вещий сон: что делать с трактованием сновидений

18:36

ТЦК будут присылать повестки 17-летним украинцам: объяснение Сухопутных войск

18:23

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше ХарьковаВидео

18:15

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

18:07

Невероятный результат: мужчина показал как вырастить куст малины из ягодыВидео

17:56

Умер легендарный журналист и основатель "Интерфакс-Украина" Александр МартыненкоВидео

17:50

Будет храниться всю зиму: совет, как заморозить смородину с сахаром в морозилке

17:48

Взрывы раздавались в двух областях: РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами

Реклама
17:39

"Холостяк" Терен рассказал, у каких девушек нет шансов завоевать его сердце

17:33

Легенда киевского "Динамо" стал офицером Нацгвардии

17:27

"Нет признаков, что Путин прекратит войну": Столтенберг разнес заявления РФ о переговорах

16:54

Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске

16:50

"Убивала всех": в террористической России Пугачеву обвинили в очередной глупости

16:42

ВСУ расширили плацдарм под Крынками: эксперт рассказал детали

16:38

На Оксану Билозир было совершено покушение - певица раскрыла детали

16:37

"Начало завершения войны": Стефанишина рассказала о плане восстановления мира

16:36

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат "серебряную" проблемуВидео

16:25

Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять