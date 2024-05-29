"У меня не было выбора": Нино Катамадзе призналась, что заставило ее петь в РФ

Артистка рассказала, как мечта о сцене привела ее в страну-оккупанта.

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Нино Катамадзе новости - Нино Катамадзе рассказала, почему выступала в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинская певица Нино Катамадзе поддерживает Украину, а страну-агрессора осуждает. Тем не менее она, как и многие артисты, свои первые большие шаги в шоу-бизнесе совершила именно там.

Свои выступления в стране-оккупанте Катамадзе мотивирует безысходностью - в начале своего творческого пути она хотела строить карьеру в Англии и США, однако эти варианты оказались для молодой певицы недоступными. Путь был открыт лишь в рф.

Об этом артистка рассказала в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці". Сейчас Катамадзе, которая отказалась от выступлений в стране на болотах, возвращаться туда не желает.

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"У меня были мысли (переехать - прим. редактора) в начале 2000-х, когда я не начинала петь. Тогда был еще Советский Союз. Несмотря на то, что прекрасная Грузия начинала жить, как независимая страна, все равно не были еще развиты те институты, как сегодня, открыты европейские, американские двери. И поэтому я один-два раза, пробовала идти в американское и английское посольство. Естественно меня никто не пустил. Это болезненная тема и реальность наша. Поэтому моя деятельность в России говорит о том, что у меня не было выбора и я выбирала то, что у меня было под рукой. Увидела много чего и сделала много выводов. Думаю, ездить в Россию не буду", - говорит Нино Катамадзе.

Кто такая Нино Катамадзе? Нино Катамадзе - грузинская джазовая певица. Выпустила 8 студийных альбомов. В 2019 назвала рф страной-оккупантом и отказалсь от выступлений там. В 2022 году поддержала Украину в ее противостоянии российской агрессии.

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