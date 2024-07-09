У Леонида Каневского обнаружили раковую опухоль - СМИ

85-летний актер Леонид Каневский последние несколько лет жаловался на боли в области малого таза. Недавно артист посетил врача, который обнаружил у звездного пациента опухоль.
Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на собственных информаторов. Новообразование оказалось злокачественным, однако Каневскому в хирургическом вмешательстве отказали.
Медики убеждены, что даже с опухолью жизни актера ничего не угрожает, а вот операцию в своем элегантном возрасте Леонид Каневский может не пережить. Кроме этого ситуацию усугубляют проблемы актера с ногами - на его левом и правом тазобедренных суставах установлены эндопротезы, которые влияют на чувствительность и двигательную активность конечностей.
Об альтернативных способах лечения пока речь также не идет. Сейчас Леонида Каневского направили к онкологу на дообследование.
Кто такой Леонид Каневский?
Леонид Каневский - советский и израильский актер театра и кино. Родился в Киеве, репатриировался в Израиль в 1991 году. Наиболее известен ролями майора милиции Александра Томина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", контрабандиста в "Бриллиантовой руке" и галантерейщика Бонасье в мини-сериале "Д'Артаньян и три мушкетера". С 2006 года - ведущий документальной передачи "Следствие вели...".
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