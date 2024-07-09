УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

У Леонида Каневского обнаружили раковую опухоль - СМИ

Анна Подгорная
9 июля 2024, 18:46
144
Онкологу не пришлось проводить следствие, чтобы обнаружить у артиста рак.
Леонид Каневский
Леонид Каневский рак - стали известны детали про онкологию Каневского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/leonid_kanevskiy__official

85-летний актер Леонид Каневский последние несколько лет жаловался на боли в области малого таза. Недавно артист посетил врача, который обнаружил у звездного пациента опухоль.

Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на собственных информаторов. Новообразование оказалось злокачественным, однако Каневскому в хирургическом вмешательстве отказали.

Медики убеждены, что даже с опухолью жизни актера ничего не угрожает, а вот операцию в своем элегантном возрасте Леонид Каневский может не пережить. Кроме этого ситуацию усугубляют проблемы актера с ногами - на его левом и правом тазобедренных суставах установлены эндопротезы, которые влияют на чувствительность и двигательную активность конечностей.

видео дня

Об альтернативных способах лечения пока речь также не идет. Сейчас Леонида Каневского направили к онкологу на дообследование.

Кто такой Леонид Каневский?

Леонид Каневский - советский и израильский актер театра и кино. Родился в Киеве, репатриировался в Израиль в 1991 году. Наиболее известен ролями майора милиции Александра Томина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", контрабандиста в "Бриллиантовой руке" и галантерейщика Бонасье в мини-сериале "Д'Артаньян и три мушкетера". С 2006 года - ведущий документальной передачи "Следствие вели...".

Последние звездные новости:

Ранее Алла Пугачева отреагировала на обстрел Охматдета россией. Примадонна, которая в знак несогласия с военной политикой кремля покинула страну-террориста, осудила решение оккупантов бомбить детскую больницу.

Также стало известно, что Валерия Леонтьева выгоняют из рф. В стране-оккупанте началась обширная кампания по травле пожилого артиста из-за его молчания о войне в Украине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

19:27 Синоптик
Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету

Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету

19:06 Мир
"Хорошая русская" Латынина предложила обстреливать Украину ночью - меньше жертв

"Хорошая русская" Латынина предложила обстреливать Украину ночью - меньше жертв

18:22 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось 3759

Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось

Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталями 3203

Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталями

РФ выбрала новые цели: украинцев предупредили об угрозе массированного удара 1873

РФ выбрала новые цели: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

Орбан написал тайное письмо руководству ЕС и раскрыл планы Путина в отношении Украины 1385

Орбан написал тайное письмо руководству ЕС и раскрыл планы Путина в отношении Украины

Последние новости

19:27

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

19:10

Российская пропаганда опозорилась заявлением об ударе по Охматдетумнение

19:09

Не только для еды: как можно использовать обычные вилки - невероятный лайфхакВидео

19:06

Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету

18:58

Орхидеи и мирные лилии будут цвести круглый год: раскрыт секрет цветущих витрин

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - КрамаровАнгары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров
18:49

Будут свежие овощи весь год: повар поделился секретом, как можно заморозить кабачки

18:46

У Леонида Каневского обнаружили раковую опухоль - СМИ

18:22

"Хорошая русская" Латынина предложила обстреливать Украину ночью - меньше жертвФото

18:20

Сразу две страны: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО

Реклама
18:06

Орбан поплатится за "шоу" с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ

17:36

Домашний арбуз может перестать расти: что обязательно следует сделать с плодами

17:23

Следующие атаки РФ могут быть такими же: названа новая тактика врага

17:15

Из Венгрии мчится помощь после удара РФ: главный оппонент Орбана едет в Киев

17:03

Брат, сестра и мама: российская ракета убила семью маленького каратистаФотоВидео

17:01

В NYT дали прогноз, сколько территорий Украины сможет захватить РФ

16:47

Через несколько недель ситуация со светом кардинально изменится: что говорят в Кабмине

16:19

Они атаковали "Охматдет": известны имена пилотов, которые ударили по детям

16:11

Элтон Джон опорожнился прямо в магазине во Франции

16:06

Будет свежим в разы дольше: что сразу нужно сделать с хлебом после покупки

15:55

Государство полностью отстроит "Охматдет": работы начинаются уже сейчас - Шмыгаль

Реклама
15:51

Накроет череда неудач и проблем: что нельзя делать с водой 10 июля - приметы

15:33

Дочь путинистки Долиной толстеет с каждым днем

15:28

"Вероятно, российская ракета" - в ООН сомневаются, ударила ли РФ по Охматдету

15:21

Что означает "сльота": какую ошибку часто делают в этом словеВидео

15:21

Вкус будет ужасным: в какой кастрюле категорически нельзя варить варенье

15:12

Удары по военному аэродрому, подстанциям и нефтебазе РФ: детали атаки СБУ и ГУР

14:35

Олимпиада-2024: кто будет представлять Украину, в каких видах, что смотреть

14:30

Украина призывает лишить Москву места члена Совбеза ООН - Кислица

14:23

Не так однозначно: что на самом деле означает логотип "Adidas" - скрытое послание

14:19

"Шахеды" стало труднее обнаруживать: офицер резерва ВСУ описал новую хитрость РФ

14:06

Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете, а Соломко постит видео из РФ

14:05

Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в Госдепе сделали заявление

14:01

Сырский пообещал отомстить за удар по детской больнице Охматдет

13:57

РФ намеренно ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ озвучили уликиФото

13:42

Певец-военный Андрей Хлывнюк отомстил оккупантам за ОхматдетФото

13:31

Как сделать, чтобы плита не грязнела - решение есть у вашего мужа

13:23

Северная Корея отправила в РФ своих элитных военных - для чего

13:20

"Огромное разочарование": Зеленский отреагировал на объятия премьера Индии и Путина

13:07

В Киеве выросло число жертв удара РФ: в "Охматдете" завершен разбор завалов

12:50

Врач Байдена сказал, болен ли президент США

Реклама
12:43

Гнев Гваделупе: что думает мама Джей Ло про ее проблемы с Беном Аффлеком

12:33

В США оценили удары ВСУ ATACMS: что удалось уничтожить в Крыму

12:25

Как почистить сливной фильтр стиральной машины: проще, чем вы думаете

12:19

Три области накроют дожди с грозами: где в Украине изменится погода

12:16

"Киеву вырвали сердце" - Стивен Кинг и другие знаменитости поддержали Украину

12:10

"Откачивает скорая": всплыла неожиданная версия об отравленной воде в "Охматдете"Видео

11:45

"Важно знать всем": какие места и области Украины в опасности - новый прогноз

11:43

"Всему есть предел": Пугачева отреагировала на обстрел Охматдета Россией

11:40

Китайский гороскоп на завтра 10 июля: Драконам - разрушительный день, Кроликам - прибыль

11:33

"Мать драконов" Эмилия Кларк напугала внешним видом: "С ней все в порядке?"

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять