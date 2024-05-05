У "голубки мира" Анфисы Чеховой из-за ботокса потек глаз

Она показала, как на самом деле выглядит теперь, после неудавшейся косметической процедуры.

https://stars.glavred.info/u-golubki-mira-anfisy-chehovoy-iz-za-botoksa-potek-glaz-10562792.html Ссылка скопирована

Анфиса Чехова новости - Анфису Чехову перекосило из-за ботокса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/achekhova

Ведущая-молчунья Анфиса Чехова заявляет, что ее фигура - исключительно результат ее работы над собой. В то же время 46-летняя артистка не скрывает, что регулярно посещает косметолога и делает уколы красоты для поддержания тонуса кожи на лице.

Одна из таких процедур привела ее к плачевным последствиям. На последних фото Чехова всегда в очках или же позирует с одним прикрытым глазом. Недавно в своем блоге в Instagram она призналась, что произошло.

Оказалось, что это не просто новый элемент ее образа, а вынужденная мера. На сеансе у косметолога она решила исправить асимметрию бровей при помощи уколов ботокса. Брови она выровняла, но один глаз визуально опустился, а веко полностью не открывается.

видео дня

"С моим глазом случилось вот что: он упал. Как будто один глаз у меня как прежде большой, а второй как будто бы не выспался или не проснулся. Спящий глазик. Мы пытались с косметологом выровнять мне бровь, потому что они у меня разные. Вот ботулотоксин таким образом и сработал", - пожаловалась Анфиса Чехова и показала, как выглядит без очков.

Анфиса Чехова новости - Анфису Чехову перекосило из-за ботокса / instagram.com/achekhova

Кто такая Анфиса Чехова? Анфиса Чехова (настоящее имя - Александра Корчунова) - российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела и принимала участие в ряде украинских телешоу ( "Танцы со звездами", "МастерШеф", "Как выйти замуж"). Поддерживает связь с артистами-путинистами, живет в стране-оккупанте, но прямых заявлений о собственной позиции относительно войны в Украине избегает.

Последние звездные новости:

Ранее стало известно, что путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию. Артист забрал детей и укатил за границу, откуда записывает видео своего пения сомнительного качества.

Также запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - певица-предательница, которая молчит про войну в Украине и живет в стране-оккупанте, опозорилась на своем выступлении в Волгограде.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред