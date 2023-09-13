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У четверти - связи с РФ: оргкомитет "Мисс Украины" дисквалифицировал участниц

Алена Кюпели
13 сентября 2023, 23:23 обновлено 13 сентября, 23:30
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Оргкомитет коряво попытался оправдаться за свои действия и участниц.
Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот конкурса Мисс Украина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn, instagram.com/missukraine_official

Оргкомитет конкурса "Мисс Украина" отреагировал на скандал и выпустил заявление, которое касается связей участниц соревнования с террористической Россией.

Так, организаторы опубликовали обращение, в котором признали, что у трех конкурсанток были компрометирующие факты в своей биографии, среди которых и визиты в Россию, которая ведет захватническую войну против Украины,

"Мы внимательно исследовали все вопросы, вынесенные общественностью в последние несколько дней. По результатам исследований, проведенных специальной нравственной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение, только тщательно проверив предоставленные факты", – говорится в заявлении.

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На фото - обращение оргкомитета конкурса "Мисс Украина" к общественности:

К слову, имена участниц, которые больше не смогут представлять Украину, оргкомитет не назвал.

Как и не отреагировал на слухи о том, что девушки-участницы конкурса красоты параллельно занимаются эскортом.

А еще оргкомитет "не заметил" обвинений о том, что один из основателей конкурса - российский ресторатор Александр Орлов, а одна из конкуренток - его девушка.

Кстати, комментарии к посту организаторы тоже предусмотрительно закрыли.

Напомним, комик Андрей Лузан поднял важный в современном украинском обществе вопрос, и призвал бойкотировать конкурс красоты "Мисс Украина" (первый этап конкурса "Мисс мира" - прим. редактора).

Ранее Андрей Лузан уже прокомментировал заявление от организаторов. Он отметил, что эта реакция - их попытка отбелить свои проколы за счет девушек и переложить на них всю вину. Он призывает директора конкурса Валентину Шипцову, которая сейчас тщательно подчищает страницу, выступить с ответом на его обвинения публично.

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