У 75-летней Мэрил Стрип тайный роман со знаменитостью

Мэрил Стрип влюбилась / Коллаж Главред, фото Instagram/merylstreep

Легендарная голивудская актриса Мерил Стрип и канадский комик, сценарист и продюсер Мартин Шорт, держали фанатов в неведении относительно своих отношений.

Между тем, таблоид Page Six узнал, что эти двое на самом деле встречаются уже "больше года". Источник сообщил изданию, что роман между коллегами по "Only Murders in the Building" был "совершенно неожиданным" и "застал их врасплох".

"Мерил не могла не влюбиться в Мартина", — делится инсайдер. "Он джентльмен, он заставляет ее смеяться и является всесторонне позитивным человеком. Ей нравится быть рядом с ним".

По словам источника, ни Стрип (75 лет), ни Шорт (74 года) "не искали отношений, когда начали встречаться".

"Друзья и семья пары, включая их детей, полностью одобряют их отношения и считают, что они очаровательны вместе", - добавил он.

Мэрил Стрип остается роскошной женщиной / Фото Instagram/merylstreep

Роман Шорт и звезды фильма "Дьявол носит Prada" начался после того, как в октябре 2023 года издание Page Six сообщило, что последняя тайно рассталась со своим мужем Доном Гаммером в 2017 году.

