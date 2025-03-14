У 75-летней Мэрил Стрип тайный роман со знаменитостью

Кратко:
- Как начался роман знаменитостей
- Что они думают о нем
Легендарная голивудская актриса Мерил Стрип и канадский комик, сценарист и продюсер Мартин Шорт, держали фанатов в неведении относительно своих отношений.
Между тем, таблоид Page Six узнал, что эти двое на самом деле встречаются уже "больше года". Источник сообщил изданию, что роман между коллегами по "Only Murders in the Building" был "совершенно неожиданным" и "застал их врасплох".
"Мерил не могла не влюбиться в Мартина", — делится инсайдер. "Он джентльмен, он заставляет ее смеяться и является всесторонне позитивным человеком. Ей нравится быть рядом с ним".
По словам источника, ни Стрип (75 лет), ни Шорт (74 года) "не искали отношений, когда начали встречаться".
"Друзья и семья пары, включая их детей, полностью одобряют их отношения и считают, что они очаровательны вместе", - добавил он.
Роман Шорт и звезды фильма "Дьявол носит Prada" начался после того, как в октябре 2023 года издание Page Six сообщило, что последняя тайно рассталась со своим мужем Доном Гаммером в 2017 году.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее американская телеведущая Эллен ДеДженерес решила поддержать Украину, которая сейчас охвачена войной из-за преступного вторжения РФ.
Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.
Вас также может заинтересовать:
- Мерил Стрип призналась, что у нее возникают проблемы с воспитанием дочерей
- "После 45 лет брака": голливудская звезда Мерил Стрип рассталась с мужем
- Анна Кошмал родила: актриса назвала пол и имя малыша
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред