"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

Виталий Кирсанов
28 января 2026, 15:40
Сегодня, 28 января, избранник артистки Тамерлан празднует свой день рождения.
Популярная украинская певица Алена Омаргалиева публично обратилась к своему мужу-военному Тамерлану.

Сегодня, 28 января, избранник артистки празднует свой день рождения. Ему исполнилось 37 лет. По случаю праздника Алена решила поздравить его в Instagram и показала совместные фото с именинником.

"Мой котик, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто мой муж, ты мой защитник, опора и лучший папа для нашего сына. Каждый день я вижу твою силу, мужество и доброту, твою способность делать даже самое сложное простым для нашей семьи. Я горжусь тобой и благодарна за все, что ты делаешь для нас и для тех, кого любишь", - написала Омаргалиева.

Она также пожелала мужу здоровья и радости, а еще поблагодарила такими словами.

"Пусть твои смелые и порой, казалось бы, нереальные идеи находят свое воплощение, а сердце всегда испытывает радость и спокойствие. Пусть тебя оберегают все высшие силы и любые трудности проходят мимо тебя. Желаю, чтобы ты всегда был счастлив, здоров и уверен в завтрашнем дне. Я рядом, верю в тебя и очень тебя люблю. Наша семья счастлива благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты чувствовал это каждый день", - написала она.

Ранее Главред рассказывал, что происходит со звездой "Танцев со звездами" Женей Котом. Танцор после операции сам признался, почему оказался на хирургическом столе и теперь ходит в шапке.

Также Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе, которые появились еще в ноябре. Украинская актриса рассказала о непростом периоде в браке.

О персоне: Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева - украинская певица, автор песен и бывшая участница певческого дуэта TamerlanAlena. В июне 2020 года представила сольный проект Alena Omargalieva, сообщает Википедия.

