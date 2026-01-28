"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

Сегодня, 28 января, избранник артистки Тамерлан празднует свой день рождения.

Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Кратко:

Тамерлану исполнилось 37 лет

Омаргалиева пожелала мужу здоровья и радости

Популярная украинская певица Алена Омаргалиева публично обратилась к своему мужу-военному Тамерлану.

Сегодня, 28 января, избранник артистки празднует свой день рождения. Ему исполнилось 37 лет. По случаю праздника Алена решила поздравить его в Instagram и показала совместные фото с именинником.

"Мой котик, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто мой муж, ты мой защитник, опора и лучший папа для нашего сына. Каждый день я вижу твою силу, мужество и доброту, твою способность делать даже самое сложное простым для нашей семьи. Я горжусь тобой и благодарна за все, что ты делаешь для нас и для тех, кого любишь", - написала Омаргалиева.

Она также пожелала мужу здоровья и радости, а еще поблагодарила такими словами.

"Пусть твои смелые и порой, казалось бы, нереальные идеи находят свое воплощение, а сердце всегда испытывает радость и спокойствие. Пусть тебя оберегают все высшие силы и любые трудности проходят мимо тебя. Желаю, чтобы ты всегда был счастлив, здоров и уверен в завтрашнем дне. Я рядом, верю в тебя и очень тебя люблю. Наша семья счастлива благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты чувствовал это каждый день", - написала она.

О персоне: Алена Омаргалиева Алена Омаргалиева - украинская певица, автор песен и бывшая участница певческого дуэта TamerlanAlena. В июне 2020 года представила сольный проект Alena Omargalieva, сообщает Википедия.

