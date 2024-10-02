"Ты для меня – труп живой": Рыбчинский окончательно "закопал" предательницу Повалий

Евгений Рыбчинский сожалеет о сотрудничестве с Повалий.

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Евгений Рыбчинский написал стих о Таисии Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial/, facebook.com/ERibchinskiy/?locale=uk_UA

Известный украинский композитор, поэт и политик Евгений Рыбчинский высказала свое мнение о предательнице Украины Таисии Повалий.

На своей странице в Facebook Евгений опубликовал дерзкий стих о Повалий, в котором обратился к бывшей подруге.

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Рыбчинский отметил, что предательница "продала душу Путину", а также поет для тех, кто уничтожает Украину, отобрал Крым и стер Донбасс. Также поэт написал, что сожалеет о том, что писал песни запроданке.

Напомним, Рыбчинский и Повалий раньше дружили, он написал для предательницы много песен, которые стали настоящими хитами - "Чортополох", "Не питай мене чому", "Просто Тая" и другие. Но композитор оборвал все связи с певицей после того, как она сбежала в страну-оккупанта РФ.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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