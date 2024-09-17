УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Предательница Таисия Повалий серьезно больна - что произошло

Элина Чигис
17 сентября 2024, 03:30
55
Запроданка Повалий пожаловалась российским пропагандистам на свое здоровье.
Таисия Повалий
Таисия Повалий заболела / коллаж: Главред, фото: t.me/povaly

Когда-то украинская певица, а теперь предательница и путинистка Таисия Повалий, которая сбежала жить в страну-оккупанта РФ и зарабатывает там кровавые русские рубли, рассказала о проблемах со здоровьем.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, перед концертом в Кремле предательница пожаловалась, что ее состояние ухудшилось.

видео дня

"Голос не звучит сегодня, как нужно. Немножечко простыла. Жарко – может, под кондиционером", - поделилась Повалий.

Также в сети отметили, что предательница очень похудела в последнее время.

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости по теме

Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Таисия Повалий новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля

Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля

23:39 Украина
Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

22:44 Синоптик
4 важных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

4 важных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

21:21 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи 23965

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ 14139

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ

Когда солить картофель при варке: известный повар рассказал необычайный секрет, который удивит 8388

Когда солить картофель при варке: известный повар рассказал необычайный секрет, который удивит

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины 7618

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

Последние новости

04:47

Большинство не догадывается: чувствует ли рыба боль - неожиданное объяснение

04:03

Как хранить выключенный холодильник, чтобы не сломать его

03:30

Предательница Таисия Повалий серьезно больна - что произошло

03:30

Когда лучше пересадить смородину - осенью или весной: хозяйка рассказала о важном правилеВидео

02:43

"Неделя, полная страха, боли и слез": у итальянской супермодели обнаружили рак

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
02:13

Как убрать заломы на обуви за считанные секунды: гениальные способы от экспертов

01:29

Духовка заблестит как из магазина: убойное средство для мгновенной очисткиВидео

00:15

Очень похожа на Бритни: бывший муж Спирс нашел себе новую подругуВидео

16 сентября, понедельник
23:39

Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля

Реклама
22:44

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

22:42

"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

22:18

Как бороться с осенней усталостью: специалисты раскрыли, как бороться с сонливостью

22:15

Мама на стиле, Вакарчук в смешной шапке: лидер Океана Эльзы показал редкое фото

22:14

"Сделали вместе": путинистка Валерия умотала из РФ к сыну за границу

22:01

Цена на популярный в Украине продукт вырастет вдвое: в чем причина

21:40

Один сок: стейк всего за 5 минут, который всегда получается даже на обычной сковородеВидео

21:21

4 важных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

21:20

Окружение россиян в Курской области: в DeepState раскрыли важные детали боев

20:59

Потечет как из бутылки: как быстро выжать сок из лимона не разрезая егоВидео

20:39

Почему РФ начала запускать по Украине больше "Шахедов": названа важная причина

Реклама
20:13

Перешел к личным оскорблениям: Трамп нашел "виновников" его повторного покушения

20:04

Спецназовцы ГУР мощно ударили по российской базе беспилотников в Сирии

19:50

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

19:47

Почему осенью мухи кусаются: причины, о которых мало кто знает

19:44

Грозы, дожди и мощный ветер: названы регионы, где будет свирепствовать непогода

19:44

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова чуть не погибла в Одессе

19:14

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответВидео

19:12

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов: в Украине ощутили подземные толчки

19:10

Заранее обвинили Украину: россияне анонсировали новый терактмнение

18:50

Сколько продлится война в Украине: названы неожиданные сценарии по 2025 году

18:42

Чтобы найти 3 отличия за 11 секунд, надо иметь "орлиное зрение": невероятно сложная загадка

18:42

Российскому пропагандисту "Крабу" проломили голову

18:13

Наде Дорофеевой угрожают расправой подписчики

18:12

Лично представит план мира: Зеленский выступит на Генассамблее ООН

18:07

Покушение на Трампа: в ГУР сделали заявление о подозреваемом

18:07

Ближайшие недели станут определяющими: сможет ли РФ продвигаться на фронте

17:58

Может полностью испортить блюдо: когда надо добавлять соль в жареный картофельВидео

17:58

Пока Днепр обстреливали, депутаты Филатова устроили лакшери-вечеринку на МальдивахВидео

17:45

Токаев убеждал Шольца в "непобедимости" России и "топил" за план Китая

17:38

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

Реклама
17:18

Соратница Порошенко помогала "заметать следы" убийцам Гонгадзе – блогер

17:16

День Веры, Надежды, Любви и Софии: что категорически нельзя делать 17 сентября

17:12

Налетят дожди с грозами и штормовой ветер: какие области накроет сильная непогода

17:06

Загрязненная вода из Десны уже добралась до Киевщины: что известно

16:52

Почему вдоль трасс по всей Польше стоят стеклянные заборы

16:47

Бойцы ДШВ на Курщине "покрошили" штурмовиков РФ: взорвали БМД вместе с десантомВидео

16:37

У РФ под Курском намечается провал: объявлена эвакуация сразу двух районов

16:37

Воздушная разведка России усилилась вдвое: в ВСУ раскрыли новую цель врага

16:18

Лезть под капот не нужно: как понять, что пришло время менять масло двигателяВидео

16:10

РФ перебросила на Курщину почти 40 тысяч солдат: изменят ли они ситуацию - FT

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять