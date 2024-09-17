Запроданка Повалий пожаловалась российским пропагандистам на свое здоровье.

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Таисия Повалий заболела / коллаж: Главред, фото: t.me/povaly

Когда-то украинская певица, а теперь предательница и путинистка Таисия Повалий, которая сбежала жить в страну-оккупанта РФ и зарабатывает там кровавые русские рубли, рассказала о проблемах со здоровьем.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, перед концертом в Кремле предательница пожаловалась, что ее состояние ухудшилось.

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"Голос не звучит сегодня, как нужно. Немножечко простыла. Жарко – может, под кондиционером", - поделилась Повалий.

Также в сети отметили, что предательница очень похудела в последнее время.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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