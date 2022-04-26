"Твое лицо, когда обменял батю на берцы": Потап показал довольных людей, получивших жалкую компенсацию от России

Потап активно комментирует происходящее в Украине / instagram.com/realpotap/

Украинский продюсер и исполнитель показал, как выглядят люди, получившие материальную компенсацию за смерть солдата в россии.

Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram.

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"Я поражаюсь насколько бессмысленна и дешева жизнь русского солдата… сынок доволен, сейчас ему что -то купят и батя пьяный его не отлупит дома, а старший брат уедет в новых берцах, в которых привезут его без головы домой, но берцы останутся и ещё он сможет за братом доносить. Вот он и улыбается", - подписал фото Потап.

Напомним, ранее украинские артисты Потап и Настя Каменских попали в "черный список" России. Им запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет. Ограничение будет действовать до 2072 года. Решение связано с критикой войны, которую Россия развязала в Украине.