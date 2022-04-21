Потап и Настя Каменских призвали ужесточить "наказание" от РФ: "никому не нужна такая раша"

Потап и Настя Каменских призвали ужесточить "наказание" от РФ / instagram.com/realpotap/

Украинские артисты Потап и Настя Каменских попали в "черный список" России. Им запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет.

Ограничение будет действовать до 2072 года. Решение связано с критикой войны, которую Россия развязала в Украине.

На своей страничке в Instagram Потап уже отреагировал на такое "наказание".

"Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет)) Чего так мало! Требую по 200 каждому!!! Никому не нужна такая раша, особенно русским, Гордость быть в этом списке! Слава Украине", - написал исполнитель.

Кому запретили въезд в Россию

Также в так называемый "черный список" вошли Антон Птушкин, Андрей Бедняков, Иван Дорн, Алан Бадоев, Монатик, Никита Алексеев, Макс Барских (Николай Бортник), Джамала, Надежда Дорофеева, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и многие другие.

Читайте также"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" БезруковуНапомним в Украине создали платформу со списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

В список вносят тех, кто поддерживает или молча терпит войну и путинский режим, распространяет фейки о войне РФ против Украины, умалчивает действия агрессора.

Читайте также: