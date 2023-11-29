"Тварь ты, а не милый мальчик": у Соловьева снова сдали нервы из-за Моргенштерна и Милохина

Российский пропагандист снова пробил очередное дно.

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Соловьев захлебывается желчью / Коллаж Главред, фото Instagram/morgen_shtern

Главную помойку российского ТВ, опустившегося ведущего Владимира Соловьева, снова "разорвало" в прямом эфире.

В этот раз черноротому Соловьеву взбрело в голову "отчитать" российского рэппера, который не поддержал военное вторжение России в Украину Моргенштерна, а также молодого российского блогера Даню Милохина.

В эфире своего пропагандистского шоу, постаревший от постоянного страха за свою жалкую жизнь Соловьев, заявила, что если кто-то думает, что Моргенштерна простят за концерт на Донбассе, то тот глубоко ошибается.

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"Даня Милохин вам наивный мальчик? А эта сволота гимн Украины пела, когда убивали наших людей. И ты кретин, так и не понял. Тебе в Россию путь заказан", - визжит Соловьев.

"Милый мальчик? Тварь ты, а не милый мальчик. Такие как ты гестаповцев обслуживали ртом и ягодицами (неценз. - авт)", - вопит истеричка, приправляя свои высказывания матом.

На видео - истеричный припадок пропагандистской трусливой помойки:

Отметим, ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать российского Тиктокера Даню Милохина на срочную службу в армию.

Тогда в обращении женщины говорилось, что ранее блогер из-за рубежа "расстроил многих россиян русофобскими заявлениями", а именно не поддержал войну в Украине и убийства мирных граждан. Она заявила, что служба в армии будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина и "молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине". Между тем блогер благополучно выехал в Дубаи.

Напомним, российский репер Моргенштерн внесен в "черный список" Минкульта Украины в апреле 2021 года. В мае 2022 года он был признан в стране-агрессоре иностранным агентом за осуждение войны в Украине.

Позже артист официально подтвердил свой роман с украинской моделью и актрисой Лизой Василенко.

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