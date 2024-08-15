Турецкий мачо Озчивит снимется в российском фильме

Актеру Бураку Озчивиту все равно, где зарабатывать деньги.

https://stars.glavred.info/tureckiy-macho-ozchivit-snimetsya-v-rossiyskom-filme-10588865.html Ссылка скопирована

Бурак Озчивит не брезгует российскими рублями / Коллаж Главред, фото Instagram/burakozcivit

Турецкий мачо и любитель террористической России Бурак Озчивит, который также является звездой сериалов "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая" снимется в российском сериале.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, актёр уже дал согласие на участие в проекте с Рузилем Минекаевым.

Пропагандисты пишут, что сцены с Бураком будут сниматься в Альметьевске. 24 августа на имя актера забронирован номер в одном из отелей Казани. "Гонорар турецкого принца держится в секрете, но, как нам рассказал источник, один съёмочный день звезды "Великолепного века" и других турецких сериалов обходится в 1,5 до 3 миллионов рублей (33 тысячи долларов)", - сообщает канал.

видео дня

Кто такой Бурак Озчивит? Бурак Озчивит - турецкий актер и фотомодель. Наибольшую популярность получил благодаря ролям в сериалах "Великолепный век" (Малкочоглу Бали-бей), "Королек - птичка певчая" (Кямран) и "Основание: Осман" (Осман I).

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Добавим, в 2014 году Озчивит давал интервью Кате Осадчой, в котором признавался в любви к нашей столице и даже сказал несколько слов на украинском языке. Видимо, деньги поменяли позицию актера.

Напомним, ранее Бурак Озчивит показал яркие фото своей семьи на празднование Дня рождения старшего сына актера.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред