Тренер известного футбольного клуба сбежал из Украины: где его нашли

В январе ФК Черноморец отправился на тренировочный сбор в Турцию, но Касьяненко не стал возвращаться в Украину.

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Тренер Игорь Касьяненко сбежал из Украины / Коллаж Главред, фото fcshakhter.by

В начале 2022 года тренер по физподготовке футбольного клуба Черноморца Игорь Касьяненко начал работу в обновленном тренерском штабе.

Как сообщает Sport.ua, Касьянов в начале января выехал из Украины со всем составом футбольного клуба и не вернулся обратно.

Известно, что в январе ФК Черноморец отправился на тренировочный сбор в Турцию, но Касьяненко не стал возвращаться в Украину.

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По информации источника издания, специалист уехал в США, где находится со своей семьей в Майами.

В самом футбольном клубе Черноморец уже прокоментировали ситуацию.

Клуб осуждает Касьяненко за его поступок и намерен добиться аннуляции тренерской лицензии беглеца.

Игорь Касьяненко / ФК Черноморец

Кто такой Игорь Касьяненко Игорь Касьяненко - вошел в тренерский штаб Романа Григорчука ФК Черноморец в январе 2022 года. На данный момент Черноморец находится на 10 позиции в турнирной таблице УПЛ, имея 23 очка после 19 матчей.

Ранее сообщали, что украинский спортсмен, член национальной команды по уличной рыбалке Артур Билан не захотел возвращаться в Украину после чемпионата мира в Италии из-за мобилизации. При этом Билан оставил капитану своей команды Даниилу Лясову исполненное цинизма сообщение.

О побеге Билана в соцсети сообщил сам Лясов. Также капитан команды заметил, что Билан неудачно выступил на ЧМ и сделал "трудное решение", пока все спали и отдыхали перед дорогой домой.

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