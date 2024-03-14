Тренер известного футбольного клуба сбежал из Украины: где его нашли

В начале 2022 года тренер по физподготовке футбольного клуба Черноморца Игорь Касьяненко начал работу в обновленном тренерском штабе.
Как сообщает Sport.ua, Касьянов в начале января выехал из Украины со всем составом футбольного клуба и не вернулся обратно.
Известно, что в январе ФК Черноморец отправился на тренировочный сбор в Турцию, но Касьяненко не стал возвращаться в Украину.
По информации источника издания, специалист уехал в США, где находится со своей семьей в Майами.
В самом футбольном клубе Черноморец уже прокоментировали ситуацию.
Клуб осуждает Касьяненко за его поступок и намерен добиться аннуляции тренерской лицензии беглеца.
Кто такой Игорь Касьяненко
Игорь Касьяненко - вошел в тренерский штаб Романа Григорчука ФК Черноморец в январе 2022 года. На данный момент Черноморец находится на 10 позиции в турнирной таблице УПЛ, имея 23 очка после 19 матчей.
Ранее сообщали, что украинский спортсмен, член национальной команды по уличной рыбалке Артур Билан не захотел возвращаться в Украину после чемпионата мира в Италии из-за мобилизации. При этом Билан оставил капитану своей команды Даниилу Лясову исполненное цинизма сообщение.
О побеге Билана в соцсети сообщил сам Лясов. Также капитан команды заметил, что Билан неудачно выступил на ЧМ и сделал "трудное решение", пока все спали и отдыхали перед дорогой домой.
Читайте также:
- Бывший "Ревизор" Вадим Абрамов сбежал в РФ развлекать оккупантов
- Самолеты РФ сбежали после "сушкопада": Игнат рассказал об изменении ситуации в небе
- Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области