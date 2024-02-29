Он для меня не существует: экс-футболист Динамо Алиев жестко высказался про Милевского

Александр Алиев рассказал о конфликте со своим бывшим коллегой.

https://stars.glavred.info/on-dlya-menya-ne-sushchestvuet-eks-futbolist-dinamo-aliev-zhestko-vyskazalsya-pro-milevskogo-10546184.html Ссылка скопирована

Александр Алиев записал длинное видео о спасении Миланского / Коллаж Главред, фото Instagram/ aliev_sasha8

Экс-футболист футбольной команды Динамо-Киев Александр Алиев жестко прошелся по своему коллеге по команде Артему Милевскому.

Спортсмен поругал Милевского за то, что тот назвал глупыми высказывания друга по его лечению от алкогольной зависимости, а также записал длинный эфир в Instagram, где описал все ситуацию, которая приключилась между спортсменами.

"В моей телефонной книге его нет, в Instagram нет – я везде его заблокировал. Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые Милевский сказал, для меня этот человек больше не существует", - сообщил он.

видео дня

По словам Алиева, он находился рядом с Артемом Милевским, когда того госпитализировали и он был в коме. Кроме того, Алиев рассказал, как искал деньги на дорогостоящее лечение футболиста и был с ним рядом, практически каждый день.

Он также называет некого Сергея, который "крутился" рядом с больным спортсменом. Алиев говорит, что он просил выписки и счета больницы, чтобы потом предъявить их как свою помощь перед Милевским. "Его туда не пускали, а он все равно приезжал и угрожал врачу", - рассказывает Алиев про прыткого друга Милевского.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Алиев, который служит в ВСУ, добавляет, что даже хотел привезти его к себе в часть и закрыть там, чтобы помочь бывшему коллеге избавиться от алкогольной зависимости.

Напомним, ранее бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины Артема Милевского обвинили в позорном поведении во время военного положения в Украине.

Ранее также Артем Милевский опубликовал видео, на кадрах которого рассказал, как прячется от войны на подземном паркинге. Спортсмен в слезах показал убежище для своей семьи и просил, чтобы его оставили живым.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.