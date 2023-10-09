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Тина Кароль впервые показала закулисье концертов военного времени

Анна Подгорная
9 октября 2023, 12:27 обновлено 9 октября, 12:34
То, что всегда остается за кадром, показалось Кароль достойным внимания в условиях войны в Украине.
Тина Кароль
Тина Кароль рассказала про концерты в условиях войны - фильм про бэкстейдж / коллаж: Главред, фото: t.me/tinakarolofficial

С приходом полномасштабной войны в Украину, наши артисты взяли на себя важную просветительскую миссию - концертами, благотворительными акциями, творчеством не давать забыть миру о том, какую трагедию принес на нашу землю оккупант, и как храбро сражаются за свою свободу украинцы. Тина Кароль, к примеру, решила нарушить свое правило, и показала, как готовится к концертам в условиях войны.

Ее команда представила мини-фильм "One Nation Under Love", в котором показала, что остается за кулисами грандиозных шоу, которые певица дарит украинскому зрителю. Цель этой работы: показать зарубежному зрителю украинцев такими, какие они есть на самом деле - храбрыми, с музыкой в сердце и верой в лучшее.

"Я никогда не считала, что закулисье нужно демонстрировать. Это моя работа - делать все на высшем уровне, это никогда не было для меня чем-то важным. Но сейчас все по-другому. Этот фильм создан, чтобы видел и был сердцем с нами зритель, не знающий о нас много. Он живет своей размеренной жизнью и где-то в новостях слышит "Украина". Хочу показать нас такими, как есть – мужественными, сильными, сплоченными и нуждающимся в поддержке и защите", - отметила Кароль в своем блоге в Telegram.

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В частности в кадр попала и подготовка к концерту в Чернигове за несколько дней до того, как ракета страны-оккупанта 19 августа унесла множество жизней невинных украинцев, в том числе и шестилетней девочки.

Тем не менее, певица отмечает свое восхищение тем, как украинский народ не сгибается под тяжестью подобных трагедий. "Этот концерт не про слезы и отчаяние. Этот концерт о жизни и уважении, о вере, силе духа и характере. Этот концерт, конечно, проходит в военное время. Сложно потому, что ты не спишь по ночам, сирены, тревоги. Все на нервах, боимся, что делать, когда есть угроза атаки. В то же время ты видишь, как жизнь продолжается и люди храбро держатся. ... Очень сложное время, держимся друг за друга и за каждую светлую эмоцию, как за соломинку", - делится воспоминаниями Тина Кароль.

Тина Кароль
Тина Кароль рассказала про концерты в условиях войны - фильм про бэкстейдж / Пресс-служба Тины Кароль

Ранее стало известно, что украинского музыканта, гитариста группы O.Torvald Дениса Мизюка ранили на войне. Он находится в критическом состоянии, и его коллеги по коллективу собирают деньги на его лечение.

Также Вера Брежнева подтвердила слухи про развод с Константином Меладзе. Певица, которая теперь выступает под псевдонимом VERA, отметила, что это событие в личной жизни стало для нее трансформирующим.

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