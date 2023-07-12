Телеведущая Рамина показала себя до "тюнинга"

Телеведущая Рамина не постеснялась выложить свое честное фото в сеть.

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Рамина Эсхакзай не стесняется своих процедур/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай, которая прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк", а позднее репортажами о войне, показала честное фото.

На своей странице в Instagram, телеведущая отвечала на вопросы своих подписчиков. На одной из своих сториз, ведущая решила ответить на вопрос подписчика о том, как она выглядела до всех инъекций.

"Как видите, как была красивой, так и осталась", - подписала свое фото она.

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Рамина показала фото до всех уколов красоты / Instagram/raminalalala

Отметим, что Рамина в последнее время питается по специальной программе и скинула более 10 килограмм. Ведущая поделилась, что работает с диетологом, а также она часто выкладывает в социальные сети свой рацион.

Напомним, в апреле украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай и юрист Евгений Пронин сообщили о том, что они расстаются после 5 лет отношений.1.5 года от этого срока они были помолвлены.

Ранее также сняла репортаж про работу героической Третьей отдельной штурмовой бригады. Съемки проходили на расстоянии одного километра от Бахмута, там, где была разбита 72-ая отдельная мотострелковая бригада страны-оккупанта.

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