"Нестерпимо воняло трупами": Рамина Эсхакзай попала под вражеский обстрел

Под Бахмутом Эсхакзай с командой пришлось прятаться в окопах оккупантов.

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Рамина Эсхакзай попала под обстрел под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай сняла репортаж про работу героической Третьей отдельной штурмовой бригады. Съемки проходили на расстоянии одного километра от Бахмута, там, где была разбита 72-ая отдельная мотострелковая бригада страны-оккупанта.

На протяжении двух съемочных дней, Эсхакзай, ее команду и военных преследовал вражеский беспилотник. В какой-то момент они все же попали под обстрел.

"Этот выпуск мы снимали с самого утра и до вечера. Все это время над нами дежурил вражеский беспилотник "Орлан". русские делят фронт на, так сказать, квадраты и на каждый из них есть зона, где патрулирует этот "Орлан". ... Впоследствии вражеский "Орлан" улетел, мы выдвинулись на позиции, где была наголову разбита 72 отдельная мотострелковая бригада рф. Через некоторое время вражеский беспилотник снова появился и мы трижды услышали прилеты, было принято решение возвращаться в сторону командного пункта, поскольку уже находиться у позиций было опасно", - рассказывает журналистка.

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Скрываться пришлось во вражеских окопах, оставленных разгромленными оккупантами - этот опыт оставил душе Эсхакзай неизгладимые впечатления: "Когда мы были на позициях россиян, мое внимание было приковано к черепу убитого россиянина. По нам начал работать беспилотник, мы сразу запрыгнули в окоп, в тот самый окоп, в котором находились остатки трупа врага. В лесопосадках нестерпимо воняло трупами. Я очень точно помню этот запах, потому что снимала выпуск с судмедэкспертом".

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