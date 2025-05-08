Tayanna заговорила о свадьбе: на берегу океана

Tayanna видит свою свадьбу где-то на берегу океана или в Карпатах.

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Певица Tayanna поделилась планами на свадьбу / Коллаж Главред, фото tayanna_reshetnyak

Кратко:

Tayanna рассказала о планах на свою свадьбу

Певица сообщила о том, что привыкла быть одна

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) рассказала, что мечтает о свадьбе.

Об этом она рассказала проекту "Тур зірками". По словам артистки, она видит свою свадьбу где-то на берегу океана или в Карпатах.

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Певица Tayanna о планах на будущее / Фото Instagram/tayanna_reshetnyak

"Конечно, мечта никуда не ушла, она остается. Я вижу свою свадьбу где-то на берегу океана или в Карпатах, но обязательно на улице. Это должно быть на природе, красиво, но не пафосно. Это должно быть тепло, атмосфера уютная как семейная, очень мало гостей, в основном родня и близкие друзья", - рассказала певица.

Певица Tayanna о планах на будущее / Фото Instagram/tayanna_reshetnyak

Также по ее словам, она смирилась с тем, что можно быть одной и при этом жить классно.

Певица Tayanna о планах на будущее / Фото Instagram/tayanna_reshetnyak

Я как-то смирилась с мнением, что в принципе можно быть одной, можно тоже жить одной счастливо и классно. Конечно, в паре лучше, больше развития, чувствуешь себя женщиной", - говорит она.

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К слову, недавно певица впервые призналась в романе с популярным женатым продюсером. Татьяна Решетняк рассказала, что у нее с женой Дмитрия Климашенко был серьезный разговор и впоследствии артистка перед ней извинилась. Сегодня она благодарна своему бывшему продюсеру и любовнику за жизненный и музыкальный опыт и не испытывает стыда за содеянное.

Кроме этого, Tayanna рассказала о тюремном заключении. В 15 лет звезда попала в полицию и могла сесть в тюрьму из-за контрабанды. Однако в отделении Татьяну и ее маму спас голос будущей певицы и песня Bon Jovi - It's my life.

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Кто такая Tayanna? Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

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