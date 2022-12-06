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Тарзан показал, с кем спит в постели, пока Королёвой нет дома

6 декабря 2022, 15:13
Одиозный муж Наташи Королевой похвастался постельным фото перед поклонниками.
Наташа Королева и Тарзан
Наташа Королева и Тарзан / instagram.com/koroleva__star

Скандальный муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), которого неоднократно обвиняли в измене певице, поделился кадрами со спальни.

На своей страничке в Instagram одиозный стриптизер показал, как нежится в постели в неожиданной компании.

Королевой рядом нет, зато одиночество Глушко скрашивает пушистая собачка, которая лежит на подушке и преданно глядит на хозяина. "No comments", - подписал пост Тарзан. Возможность комментирования этой публикации он отключил. Судя по всему, он не хотел видеть вопросы о том, почему последние несколько недель он не появляется на людях с женой.

Тарзан
Тарзан / скриншот

Напомним, певица Наташа Королева, которая упорно продолжает молчать о вторжении России в Украину, появилась без мужа на светском мероприятии. На своей страничке в Instagram она показала кадры, на которых веселилась, не сдерживая себя. Такой раскрепощенной ее не видели давно.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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Автор: Сергей Кущ
Наташа Королева Тарзан
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