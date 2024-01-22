Танцы в темноте и страстные поцелуи: Тышкевич показала нежную романтику с мужем

Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк состоят в официальном браке с 2019 года. Недавно их союз прошел серьезное испытание болезнью Кати, и муж не отступал от нее ни на шаг. Кажется, болезнь еще больше укрепила любовь и нежную привязанность в их паре.
Недавно Валентин праздновал День рождения, и Тышкевич, которая стремительно идет на поправку после сепсиса и реанимации, в социальных сетях оставила возлюбленному трогательное поздравление.
Артистка в своем Instagram-блоге опубликовала множество фотографий с мужем, призналась ему в глубоких чувствах, и показала, как они танцуют на фоне новогодней елки. Тышкевич отметила, что Томусяк - единственный человек, с которым она может максимально расслабиться и быть просто собой.
"Поздравляю, моя любовь! Будь мне здоров и счастлив! В твоих объятиях ничего не страшно. Счастье быть твоей женой. Празднуй каждый миг жизни! А я буду наслаждаться твоими танцами каждый раз, как в последний. А иногда присоединяться и танцевать вместе. Могу так дурачиться только с тобой. Люблю! С твоим днем!" - написала актриса в обращении к любимому мужу.
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