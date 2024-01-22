Танцы в темноте и страстные поцелуи: Тышкевич показала нежную романтику с мужем

Актриса призналась, за что так сильно любит Валентина Томусяка.

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Екатерина Тышкевич показала романтические фото с Валентином Томусяком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k, instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк состоят в официальном браке с 2019 года. Недавно их союз прошел серьезное испытание болезнью Кати, и муж не отступал от нее ни на шаг. Кажется, болезнь еще больше укрепила любовь и нежную привязанность в их паре.

Недавно Валентин праздновал День рождения, и Тышкевич, которая стремительно идет на поправку после сепсиса и реанимации, в социальных сетях оставила возлюбленному трогательное поздравление.

Артистка в своем Instagram-блоге опубликовала множество фотографий с мужем, призналась ему в глубоких чувствах, и показала, как они танцуют на фоне новогодней елки. Тышкевич отметила, что Томусяк - единственный человек, с которым она может максимально расслабиться и быть просто собой.

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"Поздравляю, моя любовь! Будь мне здоров и счастлив! В твоих объятиях ничего не страшно. Счастье быть твоей женой. Празднуй каждый миг жизни! А я буду наслаждаться твоими танцами каждый раз, как в последний. А иногда присоединяться и танцевать вместе. Могу так дурачиться только с тобой. Люблю! С твоим днем!" - написала актриса в обращении к любимому мужу.

Екатерина Тышкевич показала романтические фото с Валентином Томусяком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич показала романтические фото с Валентином Томусяком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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