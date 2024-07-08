"Танцы на крови": Алина Гросу показала, как "отрывается" во время обстрела РФ по Украине

Украинская певица Алина Гросу попала в скандал из-за видео с танцами в то время, когда вся Украина была в шоке от масштабного утреннего обстрела со стороны страны-террориста РФ.
На своей странице в соцсетях Гросу опубликовала видео, на котором в красном платье и на каблуках, кружа в танце, несет бокал с напитком под свою новую песню.
"Мой вайб – движения раскованные. Скоро. Всем удачной и спокойной недели. Ни одно розе не пострадало, в бокале – малиновый сироп и вода", – написала Алина.
Подписчики певицы не оценили ее "вайб" в такой страшный день, когда армия РФ атаковала много городов Украины ракета, в частности, пострадала детская больница "Охматдет".
"Три часа назад… Две реальности: первая – Киев бомбят, люди гибнут от ракет, "Охматдет"… Дети под завалами; вторая – Алина Гросу публикует видео о своем вайбе и раскованных движениях";
"Неужели так трудно перенести этот пост на несколько дней позже? В Киеве попадание в детскую больницу, дети пострадали, дома развалены, десятки погибших и раненых. В Кривом Роге ад, а у вас малиновые уста?";
"Танцы на крови", - написали подписчики Гросу.
Отметим, после критики артистка все же удалила свой пост с танцами.
Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Атака РФ по Украине - что известно
Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.
В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.
Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.
Вас может заинтересовать:
- "Я снова сделала это": Алина Гросу вышла замуж и показала нового избранника
- Снова россиянин: в сети назвали имя нового мужа Алины Гросу
- Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужа
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред